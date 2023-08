Książę Harry ma wiele źródeł dochodu, a jednym z nich jest firma BetterUp, w której sprawuje stanowisko kierownicze. Oprócz bycia wizytówką marki, do obowiązków męża Meghan Markle miało należeć między innymi uczestniczenie w akcjach charytatywnych. Jakie zdanie mają o nim współpracownicy? Okazuje się, że mają Harry'emu wiele do zarzucenia.

Książę Harry nie sprawdza się jako szef? Współpracownicy nie kryją oburzenia

Były członek rodziny królewskiej ma pobierać od BetterUp całkiem niemałe pieniądze. Media rozpisują się o siedmiocyfrowej kwocie. Harry do tej pory kilka razy wygłaszał przemówienia w firmie, które sprowadzały się do motywowania innych do "wstawania rano", mówił o ryzyku wypalenia zawodowego i namawiał do medytacji. Część osób, które miały okazję współpracować z księciem Harrym, uważa, że ten wykonuje o wiele za mało pracy jak na taką pensję. Niektórzy mówią wprost, że nie wykonuje tak naprawdę żadnej pracy. Jeden z pracowników, dopytywany przez Daily Mail o to, co Harry robi codziennie, odpowiedział z rozbrajającą szczerością: "Z tego, co wiem, to nic".

Tymczasem niedawno BetterUp zwolniło aż stu pracowników w ramach cięcia kosztów. "Wszyscy jesteśmy tam z powodu tej samej gównianej historii, którą nam powtarzają: 'Jesteśmy nastawieni na misję i misja ma zmienić świat'" - wyznał z rozgoryczeniem jeden z pracowników w rozmowie z portalem The Daily Beast. Inne osoby podkreślają też, że obecność księcia w firmie to... ryzyko: "Wszystkie artykuły o jego roli w BetterUp kończą się grillowaniem jego i Meghan Markle. To dla nas czarny PR".

Tak książę Harry jest przedstawiany przez firmę BetterUp na oficjalnej stronie internetowej

"Na swoim stanowisku książę Harry będzie kierował naszą misją społeczną, poszerzał naszą globalną społeczność i wpływał na wizję doświadczeń naszych członków, przynosząc moc rozwoju zawodowego i osobistego ludziom na całym świecie" - czytamy na stronie firmy. Co ciekawe, w wyniku wewnętrznych zmian w firmie zwolniono 16 procent personelu. Po zdjęcia Harry'ego zapraszamy do galerii.