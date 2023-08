Edyta Pazura wybrała się do fryzjera. Odświeżyła kolor i zaprezentowała efekty

Edyta Pazura z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoją prywatnością. Na instagramowym koncie żony Cezarego Pazury pojawiają się coraz to nowsze treści relacjonujące nawet najbardziej prozaiczne chwile. Ostatnia relacja wywołała prawdziwą sensację. Małżonka popularnego aktora postanowiła pokazać internautom swoją wizytę w salonie fryzjerskim. Z zamieszczonych treści wynika, że odświeżeniu uległ kolor, który znów jest bardzo jasny. Różnicę widać gołym okiem.

Edyta Pazura nie wygląda już tak, jak wcześniej. Poddała się metamorfozie włosów i jest odmieniona

Edyta Pazura opublikowała w mediach społecznościowych fotografie relacjonujące wizytę u stylisty fryzur. Żona Cezarego Pazury zdecydowała się na pojaśnienie odrostu i wyrównanie koloru na całej długości włosów. Biorąc pod uwagę jej naturalny kolor wszystko wskazuje na to, że nie obeszło się bez rozjaśniacza. Następnie długości zostały wytonowane w bardzo jasne, chłodne tony. Mimo sporej ingerencji w strukturę, włosy kobiety zachowały dobrą kondycję. Świadczy to o fachowości osoby wykonującej zabieg i profesjonalizmie salonu. Miejsce z pewnością nie należy do tanich, lecz dla dobrego wyglądu warto poświęcić więcej pieniędzy.

Edyta Pazura stała się dumną posiadaczką platynowego blondu. Nowy kolor włosów doskonale podkreślił jej urodę

Platynowy, chłodny odcień blondu to świetna propozycja dla wszystkich kobiet o typie urody podobnym do Edyty Pazury. Jasny kolor doskonale komponuje się z porcelanową cerą i jasną oprawą oczu. Tego typu koloryzacje najlepiej prezentują się na naszych rodzimych Słowiankach. Unikać powinny go natomiast wszystkie panie o nieco bardziej południowej urodzie. Będą wyglądać po prostu tandetnie. Więcej zdjęć Edyty pazury w galerii na górze strony.

Edyta Pazura Fot. instagram.com/@edyta_pazura