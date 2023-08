Marcin Hakiel należy do grona mężczyzn, którzy są aktywni w mediach społecznościowych. Tancerz nie stroni od pokazywania swojego życia prywatnego, lecz robi to na ustalonych przez siebie warunkach. Od początku związku z "tajemniczą" Dominiką nie pokazał jej twarzy i był w tym bardzo konsekwentny. Dzięki słowom kobiety dowiedzieliśmy się, że gorąca relacja z tancerzem to już przeszłość. Fani Hakiela okazali się prawdziwym wsparciem i w trudnych chwilach zasypują go pozytywnymi słowami.

Marcin Hakiel znów jest wolny. Jego była partnerka potwierdziła rozstanie

O tym, że Marcin Hakiel i "tajemnicza" Dominika nie są już parą dowiedzieliśmy się z wywiadu kobiety dla serwisu ShowNews. Była to pierwsza publiczna wypowiedź byłej partnerki Hakiela. Okazuje się, że kobieta wcale nie marzyła o życiu w blasku fleszy. Nie chciała ujawniać swojej tożsamości i trzeba przyznać, że jej się to udało. Warto podkreślić, że z pewnością nie było to proste.

Przez ostatni rok zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, by chronić prywatność. Jestem wdzięczna dziennikarzom za uszanowanie mojego stanowiska i staram się rozumieć ich pracę. W związku z tym postanowiłam uciąć wszelkie spekulacje i wyjątkowo zabrać głos. Na początku lipca zakończył się mój związek. Z całego serca podziękowałam drugiej stronie za dobry czas, który przeżyliśmy razem i życzyłam powodzenia. Od tego momentu nie utrzymujemy kontaktu - powiedziała była partnerka Marcina Hakiela w rozmowie z serwisem ShowNews.

Marcin Hakiel ma naprawdę wiernych fanów. To, co dla niego robią jest godne podziwu

Pod najnowszym postem Marcina Hakiela pojawiło się wiele komentarzy. Fani tancerza postanowili wesprzeć go w trudnych chwilach. Nie obyło się bez ciepłych słów. Niektóre wyznania naprawdę chwytają za serce. Przepełnia je troska i chęć pomocy.

Wszystko jest po coś. Życie też mnie doświadczyło. Każdego z nas doświadcza i uczy czegoś. Ściskam mocno. Choć daleko, to blisko...

Mam nadzieję, że tak piękny widok będzie pan mógł oglądać ze swoją prawdziwą podporą, miłością i przyjaciółką. Może jeszcze nie dziś, nie jutro, ale wkrótce.

Marcin Hakiel przez długi czas związany był z Katarzyną Cichopek. Para wydawała się idealnie dobrana, lecz nagle czar prysł. Głośno mówi się o tym, że decyzja o rozstaniu była przemyślana. Serialowa Kinga znalazła szczęście u boku Macieja Kurzajewskiego. Jej nowy związek wciąż kwitnie i nic nie wskazuje na jego zakończenie. Więcej zdjęć Marcina Hakiela w galerii na górze strony.

