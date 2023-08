"Pytanie na śniadanie" jest jednym z najpopularniejszych porannych programów w Polsce. Emitowana na TVP "śniadaniówka" codziennie przyciąga przed telewizory tysiące widzów. W dodatku prowadzący wiedzą, jak ich rozbawić. Niekiedy zdarzają się też dziwne sytuacje. Jedną z nich mogliśmy zobaczyć w wydaniu z 6 sierpnia, kiedy Tomasz Kammel musiał przerwać prognozę pogody.

REKLAMA

Zobacz wideo Marzena Rogalska o "PnŚ". Kammel się do niej nie odzywa

Tomasz Kammel zaskoczył pogodynkę. Przekazał jej karteczkę

Na nagraniach "Pytania na śniadanie" panuje luźna atmosfera. Program nadawany jest na żywo, a więc i zdarzają się zabawne wpadki. Jak się okazuje, prowadzący sami się z nich śmieją i nie przejmują małymi potknięciami. Widzowie są już więc przyzwyczajeni, że nie każdy materiał idzie zgodnie z planem. Tego jednak się nikt nie spodziewał.

Związek mecenasa Kaszewiaka od kuchni. Razem z partnerką gotowali w "PNŚ"

O 8 rano rozpoczęto prognozę pogody, którą prowadziła Aleksandra Kostka. Jednak w jej trakcie na wizji pojawił się niespodziewanie Tomasz Kammel. Zdziwiona prezenterka musiała przerwać swoją wypowiedź, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Wnet dziennikarz przekazał jej tajemniczy liścik, po czym szybko uciekł sprzed kamery.

Tomasz Kammel Instagram @tomaszkammel

To Tomasz Kammel napisał pogodynce. Szybko zdradziła tajemnicę

Na pewno na ten moment wszyscy przed telewizorami zamarli w oczekiwaniu, co się zaraz wydarzy. Również prezenterka nie kryła, że jest ciekawa, co tak ważnego miał do przekazania jej kolega z fachu. Szybko odsłoniła białą karteczkę, a na jej twarzy od razu wymalował się uśmiech.

U boku Cichopek pojawił się inny mężczyzna. Nie było z nią Kurzajewskiego

Po chwili pogodynka zdecydowała się ujawnić treść wiadomości. Podniosła kartkę do kamery i pokazała napis. "Wyglądasz bosko" - czytamy. Trzeba przyznać, że Tomasz Kammel wie, jak potrafić współpracownikom nastrój w niedzielny poranek. Nawet Izabella Krzan zachwycona była pomysłem kolegi: "Zaskoczyłeś, mój muchomorku" - powiedziała. Więcej zdjęć Tomasza Kammela znajdziecie w galerii.