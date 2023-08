Tak trenuje Iga Świątek. Fani w szoku po tym, co zobaczyli

Iga Świątek ma zaledwie 22 lata, a już zapisała się na kartach historii polskiego sportu. Lista jej osiągnięć jest nie tylko długa, ale i imponująca. Jest piętnastokrotną zwyciężczynią turniejów WTA w grze pojedynczej. Cztery razy wygrała również Wielki Szlem. Tenisistka ma ogromne grono fanów, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Ludzie podziwiają nie tylko jej talent, ale także otwartość i naturalność. Nic więc dziwnego, że tyle osób martwi się o sportsmenkę. W sieci pojawiły się zdjęcia, które wywołały niepokój u kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Iga Świątek z taśmą na ustach na treningu. Fani zaniepokojeni

Na jednym z portali społecznościowych rozgorzała dyskusja pod najnowszymi zdjęciami Igi Świątek. Wykonano je podczas jednego z rutynowych treningów, podczas których mogła przygotowywać się do zbliżających się rozgrywać. Widać na nich jak tenisistka ćwiczy formę i doskonali uderzenia. O dziwo to jednak nie postęp w pracy zwrócił uwagę internautów.

Siostra wspiera Igę Świątek. Kiedyś też grała w tenisa. Dziś robi coś zupełnie innego

Użytkownicy serwisu zwrócili uwagę na nietypowy szczegół. Na pierwszy rzut oka nawet go nie widać, ale sprawne oko szybko wypatrzy, o co chodzi. Pierwsza rakieta widziana była, jak wykonuje ćwiczenia z... taśmą klejącą na ustach. Fani zaczęli zastanawiać się, dlaczego tenisistka trenuje w ten sposób.

Taśma klejąca na ustach Igi Świątek ma jej pomóc. Wyjaśniamy, o co chodzi

Możemy was uspokoić, bo Idze Świątek nic nie grozi. Sportowcy coraz częściej decydują się na korzystanie z takiej metody. Jej celem jest poprawienie oddechu. Ma to nauczyć też zawodników oddychać przez nos. Wynika to z tego, że cieplejsze, bardziej nawilżone i oczyszczone powietrze, które wtedy dostaje się do organizmu, jest po prostu dla nas zdrowszy. Ogranicza to ryzyko choroby.

Wieniawa i Rozbicki kibicowali Idze Świątek. Zobaczcie, jak razem wyglądali

To nie wszystko. Oddychanie przez nos pobudza pracę układu krążenia, co powoduje, że organizm staje się bardziej wytrzymały, a to potrzebne jest sportowcom. Jednak przy tak dużym wysiłku, jakiego się podejmują, trudno jest się skupić jedynie na pracy nosem. Dzięki zaklejeniu ust taśmą podczas treningów są oni w stanie nauczyć ciało dłuższego utrzymywania pobierania powietrza przez nos. Zdjęcia Igi Świątek znajdziecie w galerii na górze strony.