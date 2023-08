Kinga Rusin z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie boją się mówić, co myślą. Popularna dziennikarka otwarcie wyraża swoje poglądy na różnorakie tematy i nie trzyma niczego w sobie. Przez lata prowadziła "Dzień dobry TVN", a także inne programy stacji. Gwiazda do zdjęcia i dwóch krótkich filmików dołączyła podpis, który spotkał się ze sporym zainteresowaniem internautów. Pozdrowiła w nim Edwarda Miszczaka i odniosła się do słów obecnego dyrektora Polsatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Zofia Klepacka i Kinga Rusin spotkały się przed lokalem wyborczym. Doszło do awantury

Kinga Rusin odpowiada na słowa Edwarda Miszczaka o tęsknocie

W niedzielne południe Kinga Rusin opublikowała na swoim instagramowym koncie materiały z podróży. Dziennikarka przebywa obecnie w Parku Narodowym Wrangell - St. Elias i podziwia uroki tamtejszego miejsca. Poza pieszym zwiedzaniem pokusiła się na wyprawę łodzią, która sprawiła jej wiele radości. Mimo ciekawego wydźwięku treści największą uwagę skupił na sobie podpis umieszczony przez prezenterkę. Rusin odniosła się w nim bezpośrednio do Miszczaka.

Dzień bez adrenaliny to dzień stracony! Dlatego dziś był rafting na lodowcowej rzece Kennicott (w parku narodowym Wrangell - St. Elias). Zerknijcie na filmiki w galerii. PS. Przeczytałam, że tęskni za mną dyrektor Miszczak. To bardzo miłe. Pozdrawiam go serdecznie z Alaski! - napisała Kinga Rusin.

Kinga Rusin odpowiedziała Edwardowi Miszczakowi. Zrobiła to w dość nietypowy sposób

Odpowiedź Kingi Rusin dotyczyła niedawnego wyznania Edwarda Miszczaka. Na konferencji ramówkowej Polsatu mężczyzna zdradził nam, jaki ma stosunek do swojej byłej podwładnej. Okazuje się, że nie kryje on sympatii do prezenterki. Być może znalazłoby się dla niej miejsce w Polsacie. Wierząc słowom Miszczaka, nic nie jest wykluczone.

Ja generalnie tęsknię za Kingą Rusin. Trudno tak powiedzieć czy byłoby dla niej miejsce w Polsacie, gdyby była na to otwarta. Z drugiej strony nikt nie myślał, że Michał Figurski będzie u nas prowadził program. Jestem, jak widać, otwartą osobą. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - wyjawił nam Edward Miszczak.

Kinga Rusin rozpoczęła swoją telewizyjną przygodę dawno temu. Przez 23 lata związana była ze stacją TVN. Doskonale odnajdywała się w roli dziennikarki i prowadzącej. Widać było, że zawód ten sprawiał jej ogromną radość. Obecnie kobieta odnajduje się w roli bizneswoman i właścicielki własnej marki kosmetycznej. Więcej zdjęć dziennikarki w galerii na górze strony.

Kinga Rusin https://www.instagram.com/kingarusin/