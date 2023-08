Grażyna Torbicka z całą pewnością należy do grona kobiet, które są spełnione zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Dziennikarka przez lata wypracowała sobie miano swoistej ikony i ekspertki świata filmu oraz zyskała całkiem sporą rzeszę fanów. W jednym z wywiadów Torbicka postanowiła otworzyć się na temat bezdzietności i powiedziała, co tak naprawdę myśli. Trzeba przyznać, że jej słowa dają do myślenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Grażyna Torbicka w kreacji na festiwal w Cannes

Grażyna Torbicka o bezdzietności. W końcu poruszyła kontrowersyjny temat

Grażyna Torbicka od ponad 40 lat jest szczęśliwą małżonką Adama Torbickiego. Mężczyzna jest uznanym lekarzem i to właśnie w czasie pracy poznał swoją przyszłą żonę. Mimo doskonałego dopasowania charakterów para nie ma dzieci. Temat ten był wielokrotnie poruszany i omawiany przez media. Okazuje się, że dla wielu osób taki stan rzeczy wciąż jest czymś dziwnym. Grażyna Torbicka w wywiadzie dla "Zwierciadła" powiedziała, co tak naprawdę myśli.

Dziś to już się trochę zmieniło, ale jeszcze kilka lat temu w pewnych środowiskach występowała stygmatyzacja kobiety z powodu tego, że nie ma dzieci - nie chce, czy tak się jej życie ułożyło, że ich nie ma (...). Są różne przyczyny takiego stanu, ale jedno jest pewne - tylko od ciebie zależy, czy będziesz z tego powodu sfrustrowana i nieszczęśliwa. Trzeba odciąć się od tych szeptów za plecami - wyznała Grażyna Torbicka.

Grażyna Torbicka tak odeszła z TVP. "Ingerowano bez mojej wiedzy"

Grażyna Torbicka wiedzie szczęśliwe życie. Jest spełniona prywatnie i zawodowo

Grażyna Torbicka przez długi czas związana była z Telewizją Polską. To właśnie tam jej nazwisko stało się swoistą marką i dziennikarka zyskała uznanie. Dziś uchodzi za jedną z największych ekspertek w temacie kina. Zarówno polskiego, jak i zagranicznego. Obecnie często wciela się w role prowadzącej i pojawia się na wielu znaczących wydarzeniach. Na brak zajęć z pewnością nie może narzekać. Więcej zdjęć Grażyny Torbickiej w galerii na górze strony.

Grażyna Torbicka fot. Akpa.pl