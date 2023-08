Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz poznali się dzięki udziałowi w hitowym show randkowym TVP "Sanatorium miłości". Między tym dwojgiem narodziło się prawdziwe uczucie i od zakończenia programu tworzyli udany związek. W sobotę 5 sierpnia go ostatecznie sformalizowali i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Nie zabrakło także znanych gości, bo na weselu bawiła się także Marta Manowska. Prezenterka podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych zdjęciami z uroczystości.

Marta Manowska na weselu Iwony i Gerarda. Pokazała zdjęcia

Marta Manowska jest dla TVP niczym Kupidyn, gdyż pomaga znaleźć miłość zarówno rolnikom w "Rolnik szuka żony", jak i seniorom w "Sanatorium miłości". Prezenterka świetnie odnajduje się w tej roli, a w dodatku sama buduje pełne przyjaźni relacje z uczestnikami. Często też razem z nimi celebruje najważniejsze wydarzenia. Niedawno bawiła się na ślubie Marty Paszkin i Pawła Gościnnego. Nie zabrakło jej również na imprezie Iwony i Gerarda.

Gwiazda TVP pochwaliła się w mediach społecznościowych kulisami odbywającego się na zamku w Niepołomicach ślubu uczestników "Sanatorium miłości". Manowska podzieliła się z fanami zdjęciami młodej pary. Na pierwszym z nich widać szczęśliwe świeżo upieczone małżeństwo w romantycznym uścisku. Jednak największą uwagę zwraca drugi kadr, gdzie widać ich pierwszy taniec. Więcej zdjęć ze ślubu Iwony i Gerarda znajdziecie w galerii na górze strony.

Jestem dziś najszczęśliwsza na świecie. Bo oni są dziś najszczęśliwsi - napisała na Instagramie.

Do ślubu szykowali się dwa lata. Tak wyglądała uroczystość Iwony i Gerarda

Zaręczyny Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości" zostały ogłoszone już dwa lata temu. Od tamtego czasu para seniorów skrupulatnie przygotowywała się do tego wyjątkowego dnia. W końcu nadszedł on 5 sierpnia. Ceremonia odbyła się na dziedzińcu zamku w Niepołomicach. To wyjątkowe miejsce dla pary, ponieważ to właśnie tam Makosz oświadczył się partnerce. Na miejsce młoda para przyjechała zabytkowym kabrioletem. Panna młoda zachwyciła suknią ślubną. Wybrała model w kremowym odcieniu z dużą ilością tiulu na dole. Gorsetową górę zdobiła koronka i aplikacje w kwiatowym kształcie. Ramiona zakrywały krótkie rękawki. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Darek i Jola zdradzili intymne szczegóły. Mówią o libido