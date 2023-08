Clout MMA. Nikita Alokin i Monika "najlepsza polska dziennikarka" Laskowska już po walce. Kto wygrał?

Clout MMA. Jedną z walk wieczoru była walka pań. Nikita Alokin zmierzyła się z Moniką "najlepszą polską dziennikarką" Laskowską. Starcie trwało niecałe dwie rundy. W pierwszej to Nikita zdominowała klatkę, ale w drugiej musiała ulec mocniejszej rywalce.

Clout MMA. Monika "najlepsza polska dziennikarka" Laskowska wygrywa pojedynek z Nikitą

Po pierwszej rundzie nie było wcale oczywiste, kto wygra cały pojedynek. Zdecydowanie to Nikita Alokin dominowała w starciu - dosiadła przeciwniczkę i wymierzała jej początkowo niezbyt mocne ciosy, ale potem złapała silniejszy chwyt i stłukła Monikę Laskowską. W drugiej rundzie role odwróciły się całkowicie.

Nikita w drugiej rundzie próbowała początkowo zrobić dokładnie to samo, co zadziałało w pierwszym starciu. Popełniła jednak błąd, bo nie przewidziała, że Monika Laskowska będzie już nieco mądrzejsza. Wystarczyło kilka kopnięć w brzuch i szczękę Alokin, żeby ta puściła chwyt.

Osłabiona Nikita musiała wrócić do pionu a tu ciosy wymierzała już właściwie tylko Monika "najlepsza polska dziennikarka" Laskowska. Wymierzyła dwa, trzy celne ciosy w okolice szyi i głowy, gdy nagle interweniował sędzia a Nikita osunęła się na podłogę.

Starcie w Clout MMA Nikita Alokin vs. Monika "najlepsza polska dziennikarka" Laskowska przez techniczny nokaut wygrała Monika Laskowska.

Clout MMA. Konflikt Nikity Alokin i Moniki Laskowskiej

Już na pierwszej konferencji panie pokazały, że nie pałają do siebie sympatią. Nikola nazwała Monikę "starą prukwą". Podczas spotkania padło mnóstwo obelg z obu stron. W trakcie "face to face" doszło także do starcia, ponieważ Nikola popchnęła przeciwniczkę.

W czasie drugiej konferencji nie było spokojniej. Nikita w pewnym momencie nie wytrzymała i się rozpłakała. Jak się okazało, Laskowska wypowiedziała na głos jej nazwisko. 19-latka nie wytrzymała presji i dała znać, że potrzebuje ochłonąć. Ponadto Nikita zarzuciła Monice także nękanie