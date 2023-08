Olga Frycz remontuje kuchnię. Pokazała wizualizacje. Który kolor się wam bardziej podoba?

Olga Frycz niedawno zdecydowała się na nietypowe zmiany. Aktorka wkrótce wyprowadzi się do innej części Warszawy. Kilka miesięcy temu wyznała, skąd taka decyzja. "Przez dwa lata będę mieszkała w mieszkaniu przejściowym, bo będę tam się rozglądała czy za jakąś działką, bo jednak jak się już raz ma ogród, to trudno się odzwyczaić, szczególnie że teraz będę mieszkała w miejscu bez balkonu i bez ogródka" - zdradziła w rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN". Obecnie w nowym gniazdku Frycz praca wre. Aktorka zwróciła się do fanów z prośbą.

Olga Frycz pokazała wizualizację kuchni. Jak się wam podoba?

Olga Frycz aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zebrała już prawie 350 tysięcy obserwujących. Aktorka chwali się często ujęciami z życia prywatnego. O przeprowadzce mówiła już jakiś czas temu. Obecnie w mieszkaniu trwają prace remontowane. Frycz jest już w posiadaniu wizualizacji kuchni. Okazuje się, że aktorka nie może zdecydować się nad kolorem pomieszczenia. Udostępniła zdjęcia i zapytała fanów o radę.

W przyszłej kuchni Olgi Frycz będzie dominować drewno. Planowo w pomieszczeniu mają być drewniane meble i panele. Na części ścian pojawią się białe panele. Zastanawiający jest jednak kolor przewodni. Ze zdjęć wynika, że Frycz nie jest pewna, czy woli różowe, czy niebieskie wnętrze. Fani są podzieleni, co można zauważyć po komentarzach pod postem. A wy który kolor wolicie?

Olga Frycz o przeprowadzce. Obecnie współpracuje z architektką

Olga Frycz opowiedziała już, jak będzie wyglądać jej nowe mieszkanie. Aktorka jakiś czas temu wyznała, że pomaga jej architektka. Marzy jej się wnętrze w stylu nowoczesnym. Frycz stawia również na intensywne kolory, co idealnie widać po projektach kuchni. "Lubię oglądać konta różnych architektów, designu, głównie takie w skandynawskim stylu. Będzie kolorowo" - wyznała jakiś czas temu w rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN". ZOBACZ TEŻ: Olga Frycz o kulisach romansu z żonatym mężczyzną. Żałuje tego epizodu w życiu. "Rzecz haniebna"