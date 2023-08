Busta Rhymes od wielu lat robi karierę jako raper. Muzyk jest znany między innymi z hitu "I Know What You Want", którego nagrał razem z Mariah Carey. Jakiś czas temu w jego życiu doszło do dramatycznej sytuacji. W 2014 roku raper stracił ojca. Wówczas rzucił się w wir pracy, aby powstrzymać ból. Busta uciekał do używek i jedzenia, aby poczuć się lepiej. Z czasem zauważył, że jego waga znacznie się zmieniła.

Busta Rhymes przeszedł metamorfozę. Wyznał, dlaczego zdecydował się na zrzucenie kilogramów

Kilka lat temu Busta Rhymes znacznie przytył. Postanowił zmienić swoje nawyki i przejść metamorfozę. Ta decyzja nie przyszła jednak tak łatwo. W rozmowie z magazynem "Men's Health" raper opowiedział o incydencie, który definitywnie zmotywował go do zrzucenia zbędnych kilogramów. Okazało się, że pewnego wieczoru zrozumiał, że stan jego zdrowia się pogorszył.

Busta Rhymes fot. https://www.youtube.com/@kellyclarksonshow/screenshot

Busta Rhymes do pewnego momentu nie miał problemu ze swoją wagą. Wszystko zmieniło się kilka lat temu, podczas intymnego zbliżenia z byłą dziewczyną rapera. Muzyk wyznał, że w tamtym momencie miał ogromne trudności z oddychaniem. Wówczas wyszedł z sypialni, aby nie przestraszyć partnerki swoim dyszeniem. Gdy próbował złapać oddech, czuł, że nie może nic zrobić. Cała sytuacja przypominała atak astmy, pomimo tego, że Busta nie jest chory. Więcej zdjęć zagranicznego artysty znajdziecie w galerii na górze strony.

Zagraniczny raper opowiedział o swojej przygodzie z metamorfozą sylwetki

Tuż po incydencie, raper był w szoku. Jego ówczesna dziewczyna zwróciła mu uwagę na zły stan zdrowia. Przyznała, że Busta stał się inną osobą od tej, w której się zakochała. Muzyk dodał, że kobieta powiedziała mu wprost: musisz schudnąć. Okazało się, że nie chodziło jej jedynie o zdrowie ukochanego, ale również o wygląd, który uległ zmianie. Busta postanowił wziąć się za siebie. W 2019 roku ważył ponad 15 kilogramów. Dzięki pracy nad swoją sylwetką, udało mu się zrzucić ponad 45 kilogramów. Jak sam przyznał, czuje się teraz znacznie lepiej. On tego czasu raper udzielił wielu wywiadów, w których przedstawił nietypową historię swojej przemiany.