Tori Spelling zamieszkała z dziećmi w kamperze. Po mężu ani śladu

Plotki o kryzysie w małżeństwie Tori Spelling pojawiały się już od dawna. Niedawno gruchnęła wiadomość o tym, że aktorka i jej mąż Dean McDermott są w separacji. Mąż aktorki miał napisać na Instagramie oświadczenie o rozwodzie. Informacja szybko jednak zniknęła z jego mediów społecznościowych. Gwiazda miała wyprowadzić się z wynajmowanego domu. Powodem miała być pleśń. Później gwiazda została przyłapana z piątką dzieci, jak wymeldowuje się z taniego motelu, by ostatecznie przenieść się do przyjaciółki. Teraz ponoć mieszkają w kamperze, a ślad po mężu zaginął.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska o prezencie na 40. urodziny. Mówi w czym ją rozczarował

Tori Spelling mieszka z piątką dzieci w kamperze

Dwa miesiące temu na Instagramie Deana McDermotta pojawił się wpis: "Z wielkim smutkiem i ciężkim sercem muszę poinformować, że po 18 latach razem i wychowaniu piątki niesamowitych dzieci, ja i Tori Spelling postanowiliśmy powędrować osobnymi drogami i zacząć nowe życie osobno. Będziemy wciąż pracować razem jako kochający rodzice i postaramy się przeprowadzić nasze dzieci przez ten trudny okres z pomocą naszej miłości. Chcielibyśmy prosić Was wszystkich o uszanowanie naszej prywatności". Wpis szybko zniknął, podobnie jak mąż aktorki. Córka Aarona Spellinga ponoć mieszka z dziećmi w kamperze. Amerykanie, obserwując w mediach, co dzieje się z gwiazdą "Beverly Hills 90210" martwią się o nią, a winą obarczają jej matkę Candy.

Donna i Kelly z "Beverly Hills, 90210" przyszły razem na imprezę. Nie poznacie ich!

"Opinia publiczna wyobraża sobie, że Candy ignoruje Tori, co jest kompletną nieprawdą. W żadnych okolicznościach Candy Spelling nie pozwoliłaby córce zamieszkać w kamperze" - mówi informator portalu PageSix. Co więcej, matka byłej aktorki miała się dowiedzieć o tym, że córka mieszka w domu na kółkach z portali plotkarskich.

Tori Spelling doczekała się z mężem piątki dzieci. Chętnie publikowała rodzinne kadry na Instagramie. Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony.

Co dzieje się z mężem aktorki? Krążą plotki, że Tori zostawiła go przez liczne zdrady, inni twierdzą, że aktor wyjechał do zamkniętego ośrodka na odwyk. Co dalej będzie z aktorką? Jej matka i przyjaciel Josh Flogg, znany pośrednik ds. sprzedaży nieruchomości, próbują jej znaleźć nowy dom. Wielu myśli, że mieszkanie w kamperze to tylko ustawka pod nowy reality show. W przeszłości była gwiazdą takich programów jak "Tori & Dean: Home Sweet Hollywood", "Tori & Dean: sTORIbook Weddings" i "Tori & Dean: Cabin Fever".