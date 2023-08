Program "Postaw na milion" można oglądać na antenach Telewizji Polskiej od 2011 roku. Teleturniej od początku prowadzi Łukasz Nowicki, który odszedł niedawno z "Pytania na śniadanie". Jeden z ostatnich odcinków show wzbudził wiele emocji w internecie. Wszystko za sprawą pytania o najdłuższe metro na świecie. Fani programu po usłyszeniu odpowiedzi uznanej za poprawną, zaczęli się z nią nie zgadzać. W końcu produkcja zabrała głos i wytłumaczyła kontrowersje.

Kontrowersyjne pytanie w "Postaw na milion". Produkcja musiała wytłumaczyć niejasność

W jednym z ostatnich odcinków "Postaw na milion", który kilka dni temu można było zobaczyć na antenie TVP2, Łukasz Nowicki przeczytał następujące pytanie: "Najdłuższe na świecie systemy metra mają chińskie miasta Szanghaj i Pekin. Poza Chinami najdłuższe metro jest w...?". Uczestnicy mieli do wyboru trzy odpowiedzi: "Moskwę, Madryt, Londyn". Postawili 25 tys. zł. na Londyn i z tą kwotą przeszli do finału. Po emisji odcinka widzowie zaczęli licznie w internecie zgłaszać swoje pretensje, pisząc, że to nie jest poprawna odpowiedź. Nie zauważyli istotnego szczegółu, który wytłumaczyła produkcja na Facebooku.

Odcinek był nagrywany w na przełomie stycznia i lutego 2020 r. Sytuacja w momencie nagrywania była następująca: metro londyńskie liczyło 402 kilometry, a moskiewskie 390 kilometrów, natomiast w Madrycie miało 288 kilometrów. Wtedy, w 2020 r., poprawność odpowiedzi Londyn była niekwestionowana. Jednak w latach 2022-2023 metro w Moskwie uległo rozbudowie i obecnie jest dłuższe od londyńskiego (424,7 km.). Mamy nadzieję, że wszystkie wasze wątpliwości zostały wyjaśnione" - czytamy w oświadczeniu producentów "Postaw na milion" na Facebooku.

Póki co program "Postaw na milion" to jedyny telewizyjny projekt Łukasza Nowickiego. W czerwcu poinformował, że po 13 latach rozstaje się z "Pytaniem na śniadanie". "To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań. Za kilka dni kończę 50 lat, a za wiekiem idą przemyślenia, podsumowania. Nie jest prawdą, jak czytam, że czekają na mnie nowe rozrywkowe projekty. Prawdą jest, że chcę więcej czasu poświecić rodzinie, podcastowi 'Z Nowickim Po Drodze' i teatrowi. Teatrowi, który zawsze był dla mnie miejscem zawodowo najważniejszym" - napisał w mediach społecznościowych. Jego rozstanie z "Pytaniem na śniadanie" było spektakularne. Zdjęcia z jego pożegnania, podczas którego polały się łzy, znajdziecie w galerii na górze strony.

