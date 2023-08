Andziaks dała się poznać jako jedna z popularniejszych polskich youtuberek. Wraz ze swoim mężem, który posługuje się pseudonimem Luka, zdobyła dużą rozpoznawalność w sieci. Para wystąpiła również w ostatniej edycji programu "Azja Express". Małżeństwu udało się zwyciężyć. Andziaks często pokazuje swoją rodzinę w mediach społecznościowych. Z tego względu internauci poznali jej ojczyma, Wojciecha Kurowskiego. O mężczyźnie zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że jego partnerką jest o kilka dekad młodsza Julia.

Ojczym Andziaks rozstał się z dużo młodszą partnerką. W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie

Wojciech Kurowski wraz z dawną ukochaną prowadzili własny kanał na Youtube. Ojczym Andziaks wraz z Julią Kuśmierek pokazywali swoje podróże i odpowiadali na pytania widzów. Nie da się ukryć, że ich różnica wieku budziła oburzenie. Jak podawał "Fakt", dziewczyna miała być nawet młodsza od samej córki Kurowskiego. "Ja nie mam z tym żadnego problem. Mnóstwo moich przyjaciół ma dużo młodsze partnerki. Chociażby mój kolega Karol Strasburger, który ma dużo, dużo młodszą żonę. Żyją świetnie, funkcjonuje to bardzo dobrze" - mówił jakiś czas temu ojczym Andziaks w rozmowie z TVreklama Extra.

To koniec związku ojczyma Andziaks i Julii Kuśmierek fot. Instagram/@kusmierekj/screenshot

Jak się okazało, związek Kurowskiego i Kuśmierek dobiegł końca. Dziewczyna opublikowała oświadczenie na swoim profilu w mediach społecznościowych. Wyznała, że była to jej decyzja. "Nasza relacja z Wojtkiem była publiczna, dlatego z szacunku do was i naszych odbiorców na kanale chciałabym was powiadomić o naszym rozstaniu. (...) Pozostajemy Wojtkiem w dobrych stosunkach. Życzymy sobie jak najlepiej i w tej kwestii się nic nie zmieni!" - napisała na relacji na Instagramie. Kuśmierek nie zdradziła jednak, co dokładnie było powodem zerwania. Zapewniła, że chce jednak utrzymać przyjacielskie relacje z byłym partnerem. Więcej zdjęć Wojciecha Kurowskiego i Julii Kuśmierek znajdziecie w galerii na górze strony.

Związek Wojciecha Kurowskiego z Julią Kuśmierek od samego początku budził kontrowersje

Związek Kurowskiego z dwudziestokilkulatką odbił się szerokim echem w sieci. Pod filmikami dawnej pary regularnie pojawiało się mnóstwo komentarzy. Niestety, większość z nich była przepełniona hejtem. Chodziło o ogromną różnicę wieku między Wojciechem i Julią. Kurowski jakiś czas temu skomentował krytykę ze strony internautów. "Oczywiście hejt jest i to straszny czasami. Ale ludzie są ludźmi. Tego nie zmienimy. Mamy to głęboko w nosie" - mówił w wywiadzie dla kanału TVreklama Extra.