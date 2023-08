Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski uchodzili za zgraną parę. Obydwoje dzielili wspólne pasje. Ślub wzięli po trzech latach związku. Niespodziewanie, zaledwie trzy miesiące później media rozpisywały się o zakończeniu małżeństwa. Kossakowski miał wyprowadzić się od podróżniczki. Do dzisiaj nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do rozpadu związku. Wojciechowska wróciła do nieudanego małżeństwa podczas rozmowy z Tomaszem Gorazdowskim na Akademii Sztuk Przepięknych w trakcie Pol'and'Rock Festival.

REKLAMA

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska musiała się tłumaczyć w prokuraturze. Wszystko przez rzecznika praw dziecka

Martyna Wojciechowska mówi o małżeństwie z Przemkiem Kossakowskim

Dziennikarka była gościem panelu podczas trwającego Pol'and'Rock Festival. W rozmowie z Tomaszem Gorazdowskim poruszyła wiele ważnych kwestii. Dziennikarz zapytał ją także o małżeństwo z Przemkiem Kossakowskim. Jak poradziła sobie z rozstaniem. Okazuje się, że pomimo miłosnego zawodu wciąż wierzy w miłość. Martyna Wojciechowska bardzo wspiera tych, których kocha. Na dziennikarkę może liczyć jej adoptowana córka Kabula. Ich zdjęcia znajdziesz w galerii u góry strony.

Dostałam swoją lalkę Barbie i pamiętam, że mówiłam, że Barbie może żyć niezależnie, może mieć tatuaże i może nie mieć Kena. Byłam żoną przez trzy miesiące, więc mogę powiedzieć, że prawie się to nie liczy. Nawet małżeństwo mi nie wyszło. Jestem w dobrym miejscu i nie tracę wiary w miłość. Między kobietą a mężczyzną, między mężczyzną a mężczyzną. Między osobami, które określają się jako interpłciowe. Wierzę po prostu w miłość i nigdy w to nie zwątpię - mówiła Wojciechowska.

Martyna Wojciechowska, Przemek Kossakowski Fot. KAPiF

Kossakowski po rozwodzie z Wojciechowską zniknął. Przypomniał o sobie

Przemek Kossakowski prowadził programy w stacji TTV, należącej do Grupy TVN, takie jak "Kossakowski. Szósty zmysł", "Kossakowski. Inicjacja" czy "Down The Road. Zespół w trasie". Po zrezygnowaniu z pracy w telewizji i rozwodzie z Martyną Wojciechowską postanowił się odciąć. Nigdy nie był zbytnio aktywny na Instagramie. Kilka postów miesięcznie musi wystarczyć fanom. 16 czerwca opublikował pierwszy po miesięcznej przerwie. Selfie na tle sielskiego krajobrazu w województwie dolnośląskim. Opis był krótki: "Czas wrócić do ludzi...". Wielu obserwatorów ciepło powitało go po długiej nieobecności.