Kajra kocha mocny makijaż. Pokazała się tuż po przebudzeniu. Tak wygląda naprawdę

Na instagramowym koncie Kajry zrobiło się naprawdę gorąco. Ukochana Sławomira postanowiła podzielić się ze swoimi fanami, krótkim filmikiem, który wywołał ogromną sensację. Kobieta pokazała się w całkowicie naturalnej wersji. Brak makijażu widoczny jest gołym okiem. Różnica między kreowanym przez lata wizerunkiem, a naturalną wersją siebie jest ogromna. Najbardziej szokuje brak mocno podkreślonego oka.

Kajra wie, jak zaskoczyć internautów. Opublikowała filmik, na którym jest zupełnie bez makijażu

Kajra z całą pewnością należy do grona kobiet, które nie mają problemu z dzieleniem się swoim życiem prywatnym. Kobieta często publikuje coraz to nowsze treści na swoim instagramowym koncie i informuje co u niej słychać. Z jej relacji dowiedzieliśmy się, że wraz ze Sławomirem przebywa w trasie koncertowej. Umuzykalnione małżeństwo nie może narzekać na brak pracy - w końcu sezon biesiad Telewizji Polskiej w pełni. Największe zainteresowanie wzbudziły jednak nie słowa Kajry, lecz jej wygląd - kobieta pokazała się całkowicie bez makijażu.

Kajra nie boi się pokazać bez makijażu. Na jej instagramowym koncie pojawiła się niezwykle naturalna relacja

Jak widać Kajra nie zawsze jest w pełni umalowana. Opublikowana relacja świadczy o tym, że w ciepłe, letnie dni stroni od mocnego makijażu i zostawia go tylko na scenę i wyjątkowe wyjścia. Takie działanie świadczy o świadomej pielęgnacji. Jest ona zdecydowanie lepsza niż niepotrzebne obciążanie cery. Patrząc na dwie zupełnie różne wersje Kajry widać, że w obu czuje się ona doskonale. Więcej zdjęć Kajry w galerii.

