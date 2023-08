"Sanatorium miłości" to uwielbiane przez widzów randkowe show dla seniorów, emitowane na antenie TVP. Program doczekał się już pięciu sezonów i niemal od samego początku zgromadził rzeszę widzów przed telewizorami, którzy z zaciekawieniem śledzili losy kuracjuszy. Na planie show spotkali się Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz. Para wzięła udział w drugiej edycji programu i do dzisiaj wiedzie wspólne i szczęśliwe życie w Zabrzu. 5 sierpnia zdecydowali się sformalizować związek. Szykowali się do tego od ponad dwóch lat.

Zobacz wideo Halinka i Jadzia z "Sanatorium miłości" poróżniły się. Manowska jest w szoku

"Sanatorium miłości". Iwona i Gerard już po ślubie

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień. Ceremonia odbyła się na dziedzińcu zamku w Niepołomicach. Para wjechała na teren zabytkowym kabrioletem. Czekał na nich urzędnik państwowy, który zaślubił seniorów. Iwona miała kremową suknię, z tiulowym dołem i gorsetową górą ozdobioną koronkowymi kwiatami. Ramiona zakrywały krótkie rękawki. Nie obyło się także bez tradycyjnych elementów, jak "gorzko gorzko" czy tłuczenie kieliszkiem. Więcej zdjęć z zaślubin znajdziesz w galerii u góry strony.

Iwona i Gerard - Sanatorium miłości Fot. @sanatorium_milosci_tvp

Iwona i Gerard zaręczyli się ponad dwa lata temu. Niedawno w "Pytaniu na śniadanie" zdradzili szczegóły wielkiego dnia. Na stole pojawi się między innymi dziczyzna, rosół i kaczka z gruszką. Łącznie para spodziewa się około 70 gości. Iwona i Gerard zaproszenia wybierali wspólnie. Iwona wystąpi nie w jednej, a dwóch kreacjach. Ślub odbędzie się na zamku w Niepołomicach. Jest to dla nich sentymentalne miejsce. To właśnie tam senior oświadczył się przyszłej żonie. Młodej parze życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia!