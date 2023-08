Natalia Janoszek przechodzi kryzys wizerunkowy. Materiały Krzysztofa Stanowskiego, które zostały wypuszczone w ciągu ostatnich tygodni, rzuciły nowe światło na "dokonania zawodowe" aspirującej aktorki. Wskutek skandalu straciła wiele współprac i fanów. Po Instagramie widzimy, że Janoszek przebywa za granicą. Prawdopodobnie ładuje baterie po fali nieprzyjemności w Polsce. Wiemy, jaka lektura jej w tym towarzyszy.

REKLAMA

Zobacz wideo Fijał o Janoszek. Mówi o mitomanii w branży

Natalia Janoszek przejęła się filmami Stanowskiego? Ta książka wiele mówi

Ostatni materiał dziennikarza dotyczący "bollywoodzkiej gwiazdy" ma ponad pięć milionów odsłon po kilku dniach. Tematem dokonań zawodowych Janoszek zainteresowało się mnóstwo Polaków. Wiemy, że sprawa trafiła do sądu, ale wciąż tajemnicą pozostaje to, jak Janoszek znosi aferę wizerunkową. Widzimy w mediach, że aktorka wypoczywa w zagranicznych warunkach. Dookoła ma piękną roślinność, a obok niej leży książka psychologiczna - "Why has nobody told me this before", co w Polsce nosi tytuł "Jak zmienić złe dni na lepsze. Pierwsza pomoc emocjonalna". Czy to oznacza, że aktorka podjęła pracę nad pewnymi kwestiami?

Screen z IG Janoszek https://www.instagram.com/nataliajanoszek/

Janoszek sięgnęła po znaną pozycję psychologiczną. Czego można się z niej dowiedzieć?

Maciej Dowbor znał prawdę o Janoszek jeszcze przed filmem Stanowskiego

Lektura jest autorstwa Julie Smith. Można się z niej dowiedzieć między innymi, jak radzić sobie z krytyką, lękiem i stresem. Pozycja uczy pewności siebie i ma wiele pozytywnych opinii. "Pierwsza pomoc emocjonalna i psychologiczna podana w pigułce", "Polecam książkę każdemu, jako taką podstawę psychoedukacji i budowania świadomości siebie. Polecam każdemu, kto chce wyruszyć w pasjonującą podróż po zakamarkach swojego umysłu" - czytamy na empik.com. Po zdjęcia Janoszek zapraszamy do galerii.