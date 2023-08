TVP Info to informacyjny kanał Telewizji Polskiej. Niedawno do grona prowadzących dołączył nowy gospodarz. Damian Stanisławski obecnie sprawdza się w nowej roli w serwisach informacyjnych stacji. Jak się okazało, z TVP był związany już od wielu lat. Dał się poznać widzom jako reporter.

TVP Info ma nowego prowadzącego. W rolę wcielił się Damian Stanisławski

Damian Stanisławski został nowym prowadzącym serwisów informacyjnych kanału TVP Info. Karierę w Telewizji Polskiej rozpoczął już kilka lat temu. Jako reporter, często relacjonował ważne wydarzenia zza granicy. Jeździł również do różnych miejsc w kraju, dzięki czemu regularnie był pokazywany na antenie. Nie jest to jego debiut w mediach. Wcześniej Stanisławski spełniał się jako redaktor "Faktów" stacji TVN. Wygląda na to, że grono prowadzących serwisy informacyjne w TVP stale się poszerza. W grudniu 2022 roku stanowisko przyjął Krystian Kukułka, który wcześniej był aktorem serialowym. Z kolei w styczniu 2023 roku w tej roli odnalazła się finalistka Miss Polonia i Miss Polski, Aleksandra Gronowska. Więcej zdjęć Damiana Stanisławskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Przez TVP Info przewinęło się dużo prowadzących. Niektórym zdarzyły się wpadki

W wielu programach czasem zdarzają się wpadki. Często trudno uchronić się przed niespodziewaną sytuacją. Na początku 2023 roku wpadkę zaliczyła Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, prowadząca programu "Gdzie jest Pan Cogito" na stacji TVP Info. Pomimo doświadczenia, doszło do nieprzyjemnej sytuacji. Okazało się, że prezenterka zapomniała, kto jest jej rozmówcą.

Ponadto dziennikarka zapomniała, że program jest nadawany na żywo. "O tym właśnie porozmawiam z moimi zacnymi gośćmi. A są z nami panowie dr Ka... Ojojoj - powiedziała na głos zdezorientowana Raczyńska-Weinsberg. Po chwili zapytała, czy mogą zacząć nagrywanie od początku. Fragment programu trafił do sieci i szybko stał się hitem internetu. ZOBACZ TEŻ: "W kontrze" bez Jakimowicza, a widzów powitała "blondynka z Podlasia". O zmianie mówi niechętnie [PLOTEK EXCLUSIVE]