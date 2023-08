Ustalono przyczynę zgonu Sinead O'Connor. Zakończono sekcję zwłok wokalistki

O przedwczesnej śmierci Sinead O'Connor rozpisywały się media na całym świecie. Artystka odeszłą nagle i niespodziewanie. Biegli wykonali sekcję zwłok, która właśnie dobiegła końca. Wyniki przeprowadzonych badań nie dotarły jednak do opinii publicznej i wciąż pozostają jedynie domysłami. Nie wiadomo, czy fani utalentowanej artystki kiedykolwiek poznają prawdę dotyczącą ostatnich chwil jej życia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie zachowania naszego dziecka powinny nas zaniepokoić? "To, co normalne, konsultujemy u specjalisty"

Sekcja zwłok Sinead O'Connor zakończona. Wyniki badań nie zostały ujawnione

26 lipca okazał się tragicznym dniem dla wszystkich fanów Sinead O'Connor. To właśnie wtedy media rozpisywały się o tragicznej śmierci utalentowanej wokalistki. Gwiazda muzyki zmarła nagle i nie wiadomo, co było prawdziwą przyczyną zgonu. Aby to ustalić wykonano sekcję. Wyniki jej nie zostały jednak ujawnione i wiele wskazuje na to, że nigdy nie ujrzą światła dziennego. Nie jest tajemnicą, że artystka zmagała się z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową i zespołem stresu pourazowego. Sinead O'Connor mimo na pozór idealnego życia wcale nie była szczęśliwa.

Sinead O'Connor trzymała to w tajemnicy. Jej sekret wyszedł na jaw po śmierci

Sinead O'Connor miała problemy osobiste. Jej życie nie było idealne

Życie prywatne Sinead O'Connor nie było usłane różami. Piosenkarka kilkanaście lat temu przeszła na islam w skutek kryzysu wiary. Otwarcie mówiła o tym, że miała myśli samobójcze. Prawdziwą tragedią okazała się śmierć syna. Chłopak półtora roku temu odebrał sobie życie. Miał tylko 17 lat. Wokalistka wielokrotnie wspominała także o swoich problemach związanych z trudnym dzieciństwem. Więcej zdjęć Sinead O'Connor w galerii.

Sinead O'Connor Fot. Kamil Gozdan / Agencja Wyborcza.pl

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego. TUTAJ znajdziesz również przydatne numery telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści, gotowi pomóc w kryzysowej sytuacji.