Justyna Steczkowska wstawiła zdjęcie w stylizacji, którą założyła w programie "The Voice of Poland". Prace nad formatem TVP wciąż trwają, ale artystka nie zapomniała mimo obowiązków zawodowych o swoich fanach. Aktywnie prowadzi Instagrama, gdzie nie brakuje zdjęć jej zjawiskowych stylizacji. Fani nie kryją zachwytu nad odważną wersją wokalistki. Widzicie na tym zdjęciu podobieństwo do Kory?

Justyna Steczkowska w kreacji z pazurem. "Chyba nikt się tego po pani nie spodziewał"

Czarne, kosmiczne okulary, top składający się z kilku czarnych pasków i lateksowe rękawiczki - artystka pokazała, że w odważnej stylizacji również jej do twarzy. Pomalowała przy tym usta na intensywny, różowy kolor i związała włosy w nowoczesny kok. "Jest to jedna z pani najbardziej sexy i jednocześnie najbardziej światowych stylizacji ever! Po prostu ogień!" - czytamy w komentarzach. Nie brakuje poza tym porównań do Kory, którą Steczkowska darzy ogromnym szacunkiem. "Wyglądasz tu jak Kora" - piszą fani.

Jak zawsze zjawiskowo. Wyglądasz tu jak Kora w tych okularach - napisała inna fanka.

Steczkowska sama zauważyła, że jest podobna do Kory

"Dziś Kora miałaby 72 lata... A to zdjęcia z naszej młodości. Wyglądamy trochę jak siostry? Jak ci tam Kora na górze?" - napisała Steczkowska na Instagramie w dniu urodzin wokalistki. Zdjęcia z młodości polskich artystek zostały zestawione w jednym poście. "Jak siostry i to nie tylko z wyglądu!" - pisali wówczas fani. To legendarne zdjęcie wokalistek zobaczycie w naszej galerii na górze strony.