Doda to jedna z tych gwiazd, które lubią dzielić się swoim życiem prywatnym z internautami. Na jej instagramowym koncie pojawia się wiele treści relacjonujących nie tylko dokonania muzyczne, ale również sprawy prywatne. Jakiś czas temu w związku artystki z Dariuszem Pachutem pojawiły się problemy. Przyjrzeliśmy się instagramowemu profilowi wokalistki i znaleźliśmy ostatni komentarz Dariusza Pachuta. Mimo krótkiej formy jest naprawdę wzruszający.

Zobacz wideo Kłopoty w raju? Pachut poirytowany po słowach Dody

Tak Dariusz Pachut komentował zdjęcia Dody. Teraz milczy i nie pojawia się na jej instagramowym profilu

Ostatni komentarz Dariusza Pachuta pod fotografią Dody nie był długi. Ratownik medyczny zamieścił pod zdjęciem z próby wokalistki serduszko, jednak ona nie odpowiedziała. Zrobił to 16 lipca i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że od tamtego czasu nie pojawił się już na profilu piosenkarki. Zaledwie dwa dni później zniknęły ich wspólne zdjęcia z Instagrama. Szczegóły dotyczące poznania Dody i Pachuta nie są znane, jednak od dłuższego czas głośno mówi się o kryzysie w ich związku. Świadczą o nim, chociażby wakacje wokalistki bez ukochanego. Wolała ona wypocząć w towarzystwie przyjaciółki poza granicami kraju.

Jeszcze niedawno Dariusz Pachut nie szczędził Dodzie komentarzy z serduszkami. Teraz milczy

Doda należy do grona osób, które cenią sobie miłość i uważają ją za jedną z najważniejszych wartości. Piosenkarka szukała jej w hitowej produkcji telewizji Polsat, jednak żaden z uczestników nie spełnił jej oczekiwań. Okazało się jednak, że odnalazła szczęście u boku Dariusza Pachuta. Żadna ze stron nie trzymała związku w tajemnicy. Mało tego - w sieci pojawiały się coraz to nowsze materiały dokumentujące wspólne chwile. Mimo początkowego szczęścia w związku zakochanych zagościł kryzys. Ostatnie słowo nie zostało jednak powiedziane i niewykluczone, że to tylko chwilowe problemy. Więcej zdjęć Dody i Dariusza Pachuta w galerii.

Doda, Dariusz Pachut instagram/dodaqueen