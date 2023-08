Pol'and'Rock Festival 2023 będzie naprawdę niezapomnianą edycją. Znani artyści, wyjątkowy klimat i nieoczekiwana uroczystość na jednej z konferencji prasowych. Dwójka wiernych fanów - Dominika i Roman wzięli ślub w obecności dziennikarzy, Jerzego Owsiaka i urzędnika stanu cywilnego. Zdaniem założyciela WOŚP, ta uroczystość miała wyjątkowy charakter z uwagi na historię, jaką mogli podzielić się małżonkowie. Zdjęcia oddające klimat festiwalu Pol'and'Rock znajdziecie w galerii na górze strony.

Jerzy Owsiak zrobił wyjątek dla fanów festiwalu. Niezwykły gest

Całe wydarzenie odbyło się 4 sierpnia podczas jednej z konferencji prasowych. "Za moment odbędzie się tutaj ślub. Pierwszy ślub cywilny na festiwalu, Dominiki i Romana. Powiedziałem, że się zgadzamy, więc za chwilę musimy kończyć konferencję prasową, bo potrzebny nam jest lokal. Cieszymy się, że dla ludzi jest to ważne miejsce, że tutaj się poznają, tutaj zaręczają. Nie możemy zamienić tego miejsca w pałac ślubów, ale wyjątki tworzymy" - powiedział Jurek Owsiak. Co przekonało go do wyrażenia zgody na takie wydarzenie? ZOBACZ TEŻ: Fani Taylor Swift mają rozmach. Podczas koncertu artystki wywołali... trzęsienie ziemi

Niezwykła historia pary, która wzięła ślub na Pol'and'Rock Festival 2023

Okazuje się, ze ceremonia była wyjątkowa nie tylko dla młodej pary, ale także dla samego Owsiaka. Po uroczystości założyciel WOŚP podzielił się wzruszającymi przemyśleniami. "Dzisiaj na Najpiękniejszym Festiwalu Świata zawarto pol'and'rock'owe małżeństwo. Pol'and'rock'owe, bo para to wierni fani naszego festiwalu. Festiwal ich poznał, połączył, festiwal ich ożenił. (...) Jeżeli naszej młodej parze zawsze będą przyświecały takie ideały, to mam nadzieję, że spotkamy ich za rok, za następny rok i jeszcze za wiele lat później. A ja widząc ich, widzę także dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy tu, na festiwalu, są małżeństwami, partnerami, przyjaciółmi i to jest ta siła, która pozwala z roku na rok organizować festiwal jeszcze piękniej i jeszcze mądrzej". - możemy przeczytać we wpisie Owsiaka. Festiwal Pol'and'Rock rozpoczął się 3 sierpnia i w tym roku potrwa do 5 sierpnia.