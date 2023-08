Meghan Markle zgodnie z doniesieniami Daily Mail spędzała urodziny w towarzystwie ukochanego i przyjaciół. Całą gromadą mieli wybrać się do lubianej przez sławy restauracji Tre Lune w Montecito. Markle miała na sobie skromną, ale elegancką sukienkę w paski. Co partnerka księcia Harry'ego robiła później? Według innych nowinek, miała spędzać czas z rodziną i uniknąć tym samym rozgłosu w mediach.

Meghan Markle kolejny raz spędziła urodziny w prywatnym gronie? Postąpiła tak także w poprzednich latach

W oficjalny dzień urodzin Markle miała spędzać czas w towarzystwie męża, pociech i ukochanej matki, w ich posiadłości w Montecito. Ekspert od PR-u podzielił się swoim zdaniem dla Daily Record: " [Uroczystość - przyp. ed.] prawdopodobnie nie będzie huczna i pozostanie sprawą prywatną". W podobny sposób Markle obchodziła swoje urodziny w ubiegłym roku. Cieszyła się tym dniem z rodziną i przyjaciółmi. W 2022 roku przedstawiciele pary poinformowali Us Weekly, że:

Księżna cieszy się w tym roku cudownymi urodzinami z rodziną i najbliższymi przyjaciółmi.

Tradycja urodzinowa Markle

W tym roku bez "wszystkiego najlepszego" dla Meghan. Royalsi ją zignorowali

Markle opowiedziała fanom o pewnej tradycji związanej z urodzinami na łamach bloga The Tig w 2016 roku. "Moja mama zawsze mówiła, że urodziny to twój osobisty Nowy Rok. Twoja własna szansa na podjęcie postanowień tylko dla siebie i tego, co prognozujesz na nadchodzący rok. Więcej niespodzianek, więcej przygód, więcej możliwości rozwoju, więcej dni wypełnionych chichotami i bezczelnymi żartami, smaczniejsze posiłki i więcej inspiracji. Zawsze więcej inspiracji" - wyznała wówczas Markle.