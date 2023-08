Agata Młynarska chętnie relacjonuje to, co aktualnie dzieje się w jej życiu. Dziennikarka najczęściej nagrywa relacje na Instagramie, gdzie na bieżąco o wszystkim informuje swoich fanów. Ostatnio Młynarska wraz z mężem wybrała się na wakacje do Portugalii. Okazuje się, że los zafundował jej pełno niespodzianek. Wszystko zaczęło się już na pokładzie samolotu. Więcej zdjęć Agaty Młynarskiej na wakacjach i nie tylko znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Agata Młynarska opowiedziała o sytuacji na polskim lotnisku po swoim powrocie do kraju

Agata Młynarska spotkała pierwszą damę na pokładzie samolotu

Dziennikarka opowiedziała na swoim profilu o zabawnej sytuacji, która ją spotkała w samolocie. Wraz z nią, do Lizbony, podróżowała pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda. "Leciała w klasie ekonomicznej tanich linii lotniczych. Czujecie sprawę? Też byliśmy tym zdziwieni" - opowiadała podekscytowana Młynarska. Po opuszczeniu pokładu na prezenterkę czekała kolejna niespodzianka, która sprawiła, że jej wyjazd stał się jeszcze bardziej magiczny.

Agata Młynarska zaskoczona Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie

Młynarska kompletnie nie spodziewała się, że trafi w sam środek Światowych Dni Młodzieży. Nie planowała w nich uczestniczyć, ale wyjątkowy klimat, na jaki natrafiła, sprawił, że pozwoliła ponieść się emocjom i wziąć udział w części modlitw. "Zupełnie nieoczekiwanie, nie miałam takich zamiarów, ale czasem los jest dużo lepszym autorem scenariuszy. Postanowiłam pójść za jego głosem, a właściwie za głosem ludzi, którzy są zgromadzeni w Lizbonie i czekają na przyjazd papieża. My przyjechaliśmy tutaj bez chęci uczestniczenia w Światowych Dniach Młodzieży, ale poszliśmy na spacer i to, co zobaczyliśmy, to niesamowicie rozmodloną i proszącą o pokój na świecie Lizbonę. (...) Ilość tej siły, energii i medytacji, która tutaj jest obecna, jest porażająca. Chcę wam to pokazać, ponieważ to jest coś niezwykłego" - podzieliła się z fanami.