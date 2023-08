Dziś Irena Kamińska-Radomska znana szerszej publiczności jako mentorka z "Projektu Lady" TVN, jest ekspertką ds. międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu. Rozwija też prężnie Instagram, gdzie nagrała już filmiki, w których odpowiada na pytania: "Jak jeść banana?", "Jak jeść lody?", "Jak wręczać kwiaty?", "Jak nie siadać?", "Gdzie odłożyć okulary" i "Jak trzymać kieliszek?". W nowym wywiadzie zdradziła, czym zajmowała się w przeszłości. To może zaskakiwać, bo pracowała fizycznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Irena Kamińska-Radomska pokazała, jak poprawnie używać noża i widelca

Pierwsze prace Ireny Kamińskiej-Radomskiej

Irena Kamińska-Radomska udzieliła właśnie wywiadu dla "Wprost". Tam opowiedziała o swojej ciężkiej pracy, którą wykonywała, zanim poznała protokół dyplomatyczny. Okazuje się, że ekspertka z show TVN niczym Kobieta Pracująca z "Czterdziestolatka" nie bała się fizycznych wyzwań. Wynikało to m.in. z trudnej sytuacji finansowej. Z tego powodu zarabiała od najmłodszych lat.

Myłam tramwaje w zajezdni tramwajowej. Myłam również okna w ZUS–ie. Trochę tych okien do mycia było, ale i tak było to lepsze niż sprzątanie tramwajów. Przeszłam swoje. A do pierwszej pracy, którą wykonywałam, poszłam jako małe dziecko. Nocą, w fabryce naklejałam etykiety na słoiki. Wymusiły to na mnie okoliczności życia, gdyż mój ojciec zginął bardzo młodo, a matka została sama z naszą trójką. Nie przelewało się u nas, więc brałam się, za co tylko mogłam - wyznała Kamińska-Radomska we "Wprost".

Kamińska-Radomska uczy, jak jeść czereśnie. "Nawet na wakacjach nie wypada..."

Była też nauczycielką

Gdy Irena Kamińska-Radomska skończyła studia, poszła do państwowej szkoły podstawowej, gdzie uczyła dwa lata. "Niby był to krótki czas, ale udało mi się z dzieciakami stworzyć silne więzi. Byłam nawet wychowawczynią klasy. Dostałam podobno najgorszą klasę w szkole, ale wyrzuciłam tę informację z głowy na samym początku i uznałam, że będzie to ciekawe wyzwanie. To, że wyprowadziłam uczniów na prostą, to mało powiedziane. Do dziś spotykam ich i widzę, że moja pomoc i wiara w ich potencjał nie poszły na marne" - pochwaliła się mentorka z show TVN. Dużo zd jęć z "Projektu Lady" znajdziesz w galerii na górze strony.

Irena Kamińska-Radomska Fot. instagram.com/irenakaminskaradomska