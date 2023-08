Nikita na sobotniej gali zmierzy się z Moniką Laskowską, czyli Najlepszą Polską Dziennikarką. Debiut pań to jedno z najgorętszych starć pierwszej edycji Clout MMA. Przypomnijmy, skąd znana jest Nikita - to była dziewczyna dawnego patostreamera, Daniela Magicala. Rozstanie pary było dość burzliwe i odbyło się na oczach polskich internautów. Nikita postanowiła odejść od znanego twórcy internetowego i rozwijać karierę w Warszawie. Nieoczekiwanie dzień przed walką młodej influencerki, do stolicy przybył jej były partner, który wręczył Nikicie bukiet kwiatów na przeprosiny. Wrócą do siebie?

Nikita przyjęła kwiaty od Magicala. Jest szansa na powrót?

Reporterka TV Reklamy, Karolina Romaniuk, zapytała Nikity, czy Magical podczas wręczania kwiatów chciał, by ta do niego wróciła. Zawodniczka Clout MMA zaprzeczyła takiemu scenariuszowi. "To [wręczenie kwiatów - przyp. red.] było bardziej pod kątem "dasz radę, nie płacz więcej, bądź silna, tak jak cię uczyłem"" - sprostowała Nikita. Wspierający zawodniczkę Piotr Kaluski z kolei nie wierzy w dobre intencje Magicala. "To była typowa destabilizacja, żeby ją umysłowo wytrącić z równowagi. Nie wierzę w szczerość tych kwiatków". Nikita przyznała, że nieoczekiwany gest byłego chłopaka był dla niej bardzo emocjonalnym przeżyciem. Reporterka zapytała, czy gdyby Magical zaczął się starać dla niej, to czy ta, rozważyłaby powrót do niego. Zawodniczka odparła bez wahania: "Nie".

Nikita o tym, co poczuła widząc byłego chłopaka

Nikita walczy w Clout MMA. Daniel Magical przyjechał do byłej z bukietem kwiatów

"Szczerze nic nie myślałam. Trochę emocje puściły, poleciały łzy" - wyznała zawodniczka Clout MMA. Przyznała ponadto, że zaczęła odczuwać wewnętrzny spokój po geście Magicala. Ciekawe, jak pójdzie jej pierwsza walka w życiu. Za kim jesteście? Po zdjęcia Nikity zapraszamy do galerii na górze strony.