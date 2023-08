Maciej Dowbor, prowadzący program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" podzielił się dosyć ciekawymi informacjami na temat Natalii Janoszek. Okazuje się, że prezenter już wcześniej wiedział o fałszywie wykreowanym wizerunku celebrytki. Celowo, podczas nagrań do programu, nie poruszał w swoich wywiadach z Janoszek tematu "kariery Bollywood". Więcej zdjęć Macieja Dowbora i Natalii Janoszek znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Ada Fijał o Natalii Janoszek. "Mitomanii w naszej branży nie brakuje, ale tu poszło za daleko". Co teraz powinna zrobić?

Maciej Dowbor znał prawdę o Janoszek wcześniej niż Stanowski

Mąż Joanny Koroniewskiej doskonale zna się na show-biznesie i tym, jak funkcjonują media społecznościowe. Na początku jego podejrzenia wzbudził profil Janoszek na Instagramie, gdzie "gwiazda Bollywood" dzieliła się swoimi osiągnięciami. "Ja o tym wiedziałem już od jakiegoś czasu, tak jak i o Instagramie, o którym, można powiedzieć, że co nieco wiem, jak działa. Czy to jest okej, co robi Natalia Janoszek? Nie, to jest bardzo nie okej. I ja o tym od początku wiedziałem i od początku wyrażałem swoje zdanie na ten temat. (...) Nie to, żebym był jakimś super śledczym. Dostałem też po prostu cynk od kogoś, kto wiedział, że mamy takiego uczestnika, dlatego nigdy w żadnej z moich rozmów, co można sprawdzić, nie podbijałem tych kwestii związanych z karierą, skupiałem się tylko i wyłącznie na programie " - wyznał w wywiadzie dla "Świata Gwiazd".

Dowbor o nieślubnym synu Królikowskiego. Zaskakujące!

Maciej Dowbor uważa, że Janoszek powinna być wdzięczna za to, co zrobił dla niej Stanowski

Prowadzący "TTBZ" uważa, że Janoszek powinna podziękować Krzysztofowi Stanowskiemu za filmy, które o niej nakręcił, ponieważ to dzięki nim dziewczyna jest teraz naprawdę sławna. "Na jej miejscu zrobiłbym post z podziękowaniami dla Krzysztofa Stanowskiego, bo jemu udało się zrobić to, na co ona pracowała tyle lat. Wszyscy słyszeli o Natalii Janoszek" - powiedział w rozmowie z dziennikarką "Przeambitnych". ZOBACZ TEŻ: Natalia Janoszek odniosła się do afery? A skąd. Samolot, hotel i drinki nad basenem