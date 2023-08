Doda i Dariusz Pachut tworzyli jedną z gorętszych par w polskim show-biznesie. Dodawali na Instagramie nagrania, na których mogliśmy zobaczyć, jak wspólnie spędzają czas i jak rozwija się ich uczucie. Fani byli zachwyceni tym, że ich idolka wreszcie spotkała prawdziwą miłość. Nic nie zapowiadało tego, że w ich związku dzieje się coś niedobrego. Jednak kilka tygodni temu do mediów dotarły informacje, że Doda i Pachut się rozstali.

Ani wokalistka, ani sportowiec nie odnieśli się oficjalnie do doniesień. Atmosferę podkręciło jednak zachowanie Dody podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Poprosiła dziennikarzy, by nie zadawali jej pytań o życie prywatne, a w pewnym momencie sama nawiązała do swojego stanu i przerwała wywiad. Plotek dowiedział się poza tym, że Dariusz Pachut był widziany z tajemniczą blondynką, o czym możecie przeczytać TUTAJ. Dariusz Pachut i Doda, od kiedy ujawnili, że są razem, chętnie publikowali w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia i nagrania. Zobaczycie je w naszej galerii na górze strony.

18 lipca pisaliśmy o tym, że z ich kont zniknęły materiały dotyczące ich związku. Fani od razu zaczęli dopytywać (byłych?) zakochanych, czy zerwali i co się stało. Nie doczekali się odpowiedzi. Od tego momentu ani Doda, ani Dariusz Pachut nie opublikowali kadrów, na których są razem. Sprawdziliśmy też, kiedy Dorota Rabczewska ostatni raz skomentowała post (byłego?) partnera i który to wpis można znaleźć do tej pory na jego profilu. Było to 9 lipca, kiedy dodał zdjęcie z planu "Pytania na śniadanie", gdzie pojawił się jako gość. Doda zostawiła wtedy emotkę w kształcie serca. On odpisał jej tym samym. Wtedy jednak nic nie zapowiadało, że kilka dni później do mediów trafią doniesienia o ich rozstaniu... Co o tym wszystkim myślicie? Macie swoje teorie, co się dzieje między Dodą a Dariuszem Pachutem?

Ostatni komentarz Dody pod postem Dariusza Pachuta Screen z Instagram.com/ dariuszpachut