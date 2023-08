Sławek Uniatowski to wokalista i aktor, który postanowił skomentować niepokojące wieści dotyczące fana Beyonce. O'Shae Sibley został zamordowany pod koniec lipca 2023 roku, kiedy to tańczył do muzyki wokalistki na stacji benzynowej w Nowym Jorku. Przerażona gwiazda złożyła hołd zmarłemu, a Uniatowski skomentował tego newsa w nietypowy sposób. Później postanowił wyjaśnić swoje stanowisko.

Sławek Uniatowski wywołał mały skandal słowami o Beyonce. To nie miało trafić na główne InstaStories

Polski wokalista udostępnił na Instagramie link do wspomnianej publikacji, a do tego dołączył komentarz: "I ja też nie ręczę za siebie! Nie znoszę tej pani, Rihanny i kilku takich. Nie wiem, o czym wyją. A chciałbym, stąd moje poddenerwowanie. PS. Posłuchajcie lepiej Arethy Franklin". Część fanów Uniatowskiego nie kryje rozczarowania jego postawą. "Beyonce to ty do pięt nie sięgasz" - oznajmił na profilu wokalisty jeden z internautów. W rozmowie z Plejadą Uniatowski postanowił się wytłumaczyć. "Była to prywatna relacja, która dotyczyła moich wcześniejszych muzycznych publikacji. Miała trafić do kilku osób" - oznajmił.

Sławek Uniatowski nie chciał nikogo urazić. Teraz przeprasza

"Moje słowa zostały nadinterpretowane. Nie jestem fanem Beyonce, ale absolutnie nie umniejszam tragedii, która spotkała tego biednego człowieka. Osoby znające mnie bliżej wiedzą, że jestem osobą wyjątkowo otwartą i tolerancyjną. Nie chciałem nikogo urazić, jeśli jednak tak się stało, bardzo przepraszam" - dodał wokalista. Co sądzicie o sprawie? Po zdjęcia Uniatowskiego i Beyonce zapraszamy do galerii.