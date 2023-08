Agnieszka Fitkau-Perepeczko szerszej publiczności dała się poznać z roli Simone Müller w serialu "M jak miłość". Jej bohaterka emanowała pozytywną energią. Takie samo podejście do życia ma w prawdziwym życiu aktorka. Z cieszenia się każdym dniem postanowiła nie rezygnować nawet wtedy, kiedy zmarł jej mąż Marek Perepeczko. Nie zamknęła się także na nową miłość. Spotykała się z młodszymi mężczyznami, co bardzo sobie chwaliła w wywiadach. "Ktoś, kto nie przeżywa takiej radości, ma o wiele uboższe życie. Jestem szczęśliwa i mam naprawdę dużo energii" - mówiła w rozmowie z Faktem. W utrzymaniu dobrej kondycji pomaga jej także odpowiedni sposób żywienia.

Jak wygląda dieta Agnieszki Fitkau-Perepeczko?

Aktorka nie ukrywa, że uwielbia jeść. Jednak dba o to, by zachować dyscyplinę. Dzięki temu ma pod kontrolą swoją wagę, a w wieku 81 lat zachwyca sylwetką. Są jednak produkty, które wykluczyła z diety, ale od czasu do czasu pozwala sobie je zjeść. "Nie jem kartofli, chociaż te, które sama podaję, pieczone w ziołach, są takie pyszne, że wtedy się poddaję. Jem wszelkie sałaty z sosem, który sama robię, ale bez śmietany. Z mięs cenię jagnięcinę. Z serów zwłaszcza kozi. Podczas pisania sięgam po mocną, czarną herbatę i kawałek gorzkiej czekolady" - mówiła w wywiadzie dla Encyklopedii Teatru Polskiego. Oprócz tego unika słodyczy, choć i tu zdarza jej się na małe grzeszki. Zdjęcia Agnieszki Fitkau-Perepeczko z różnych etapów w jej życiu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

