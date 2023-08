Agata Rubik i Piotr Rubik to z całą pewnością jedna z najbardziej medialnych par polskiego show-biznesu. Małżonkowie jakiś czas temu postanowili opuścić ojczyznę i podbić Stany Zjednoczone. Żona popularnego muzyka z chęcią dzieli się swoim życiem prywatnym i relacjonuje co u niej słychać za pomocą instagramowego konta. Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się relacja dotycząca zakupu nowego samochodu. Okazuje się, że kredyt za oceanem jest jak najbardziej pożądany.

Na instagramowym koncie Agaty Rubik nie ma miejsca na nudę. Żona muzyka od dawna była aktywna, ale od czasu wyjazdu do Stanów Zjednoczonych bije wszelkie rekordy. Relacjonuje wszystkie szczegóły. Teraz dowiedzieliśmy się, że razem z mężem stała się posiadaczką nowego samochodu. Małżonkowie nie kupili jednak pojazdu za gotówkę. Wzięli go na kredyt, aby zebrać punkty. Jest to niezwykle ważne za oceanem i otwiera wiele kolejnych drzwi. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o amerykański system kredytowy, który zdecydowanie różni się od polskiego.

Mając już prawo jazdy, zaczęliśmy rozglądać się za samochodem. Tutaj samochody są tańsze niż w Europie, bo nie ma akcyzy i są niższe podatki. Tak czy siak, będziemy chcieli wziąć auto na kredyt, żeby zbierać punkty kredytowe - dowiedzieliśmy się z instagramowego konta Agaty Rubik.

Agata i Piotr Rubikowie tworzą naprawdę zgrane małżeństwo. Poznali się w 2005 roku i niemal natychmiast zaiskrzyło. Dzieli ich spora różnica wieku. Wynosi ona 18 lat. Nie przeszkadza ona jednak w prawdziwym uczuciu i nie wpływa na relację. Na pierwszy rzut oka widać, że Piotr i Agata nadają na tych samych falach i dogadują się doskonale. Nic więc dziwnego, że ich amerykańska przygoda nabrała aż takiego rozpędu. Więcej zdjęć w galerii.

