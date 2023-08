Riley Keough przejęła bogactwo, które wcześniej należało do jej matki. Przypomnijmy, że Lisa Marie Presley odeszła w wieku 54 lat, na początku stycznia 2023 roku. Córka gwiazdora zmarła z powodu powikłań związanych z niedrożnością jelita cienkiego. Lisa Marie Presley opuściła tym samym trzy córki - Riley, Finley i Harper. Miała też syna, który zmarł w 2020 roku. Dziś wiemy już, że majątek gwiazdy przejęła jej najstarsza córka. Co dokładnie otrzymała w spadku?

REKLAMA

Zobacz wideo Biografie muzyków to łakomy kąsek dla scenarzystów

Riley Keough właścicielką fortuny jej matki. Dogadała się z babcią?

Według decyzji sądu z Los Angeles, bogactwo córki Presleya należy teraz do do Riley Keough. Jest to jedyna spadkobierczyni jej majątku. Córka zmarłej gwiazdy przejmie wkrótce posesję Graceland, czyli słynny dom sławnego dziadka, który Lisa Marie Presley odziedziczyła w 1977 roku. Rezydencja zajmuje powierzchnię 5,6 ha. Mieści się w Memphis w stanie Tennessee. Nieruchomość była tak droga w utrzymaniu, że była żona Presleya postanowiła przekształcić ją w muzeum. Dziś Graceland może poszczycić się statusem National Historic Landmark. Matka Lisy Marie Presley przestała być zatem uznawana za powierniczkę jej majątku. Została podpisana ugoda, więc sprawę udało się nareszcie zamknąć, co czytamy na Entertainment Tonight.

Riley Keough Instagram/ rileykeough

Riley Keough w przyszłości pochowa babcię na terenie rezydencji

Wojna o majątek Lisy Marie. Priscilla Presley ujawnia prawdę

Córka Lisy Marie Presley na łamach ostatnich ustaleń ma zezwolić na pochówek babci na terenie rezydencji Graceland. Priscilla Presley będzie w przyszłości pochowana nieopodal swojego zmarłego ukochanego, Elvisa Presleya. Przedtem kwestia pochówku była punktem spornym w negocjacjach sądowych związanych z przejęciem majątku przez Keough. Po zdjęcia spadkobierczyni zapraszamy do galerii.