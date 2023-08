Doda jest w trakcie zdjęć do nowego reality show Polsatu, który pokaże m.in. przygotowania do jej serii koncertów promujących ostatnią płytę "Aquaria". Tuż przed ramówką Polsatu, gdzie dziennikarze po raz pierwszy zobaczyli jego fragmenty, piosenkarka wydała w mediach społecznościowych komunikat, w którym poinformowała, że przechodzi trudny etap w życiu prywatnym i nie chce, by je o niego pytać. Czy zawirowania u Dody wpływają na pracę na planie? Zapytaliśmy o to Edwarda Miszczaka.

Zobacz wideo Doda za kulisami ramówki Polsatu

Edward Miszczak zdradza, jak pracuje się z Dodą

W trailerze programu "Doda. Dream show" można zobaczyć, jak piosenkarka zalewa się łzami, gdy zdradza cienie swojej kariery. "Przez pierwsze dziesięć lat nie przeczytałam ani jednego pozytywnego artykułu na temat swoich koncertów. Marzę o takiej trasie koncertowej, na którą zasłużyłam po tych wielu latach" - wyznała poruszona gwiazda w reklamie programu. Gdy spotkaliśmy na jesiennej ramówce Polsatu Edwarda Miszczaka, zapytaliśmy go o pracę z piosenkarką. Nie jest tajemnicą, że od lat w show-biznesie krążą legendy, według których gwiazda nie zawsze jest za kulisami do rany przyłóż. Sytuacji nie ułatwiają plotki, jakoby gwiazda miała rozstać się z Dariuszem Pachutem. Czy jej rozbicie emocjonalne, którego nie ukrywa w sieci, wpływa na pracę i Edward Miszczak może przyznać, że z Dodą nie pracuje się łatwo?

Widział pan w tym promosie jej łzy. To jest duża gwiazda. Tak się gwiazdy zachowują. To jest zawsze ciężko. Sam nie wiem jeszcze czego się po niej w tej odsłonie spodziewać, bo scenariusz pisze samo życie z dnia na dzień. Na pewno nie będzie nudy - powiedział dziennikarzowi Plotka Edward Miszczak.

Doda płacze, Pachut się cieszy https://www.youtube.com/watch?v=lCJ8Vj-jiCQ

Kim jest Dariusz Pachut?

Dariusz Pachut,który był z Dodą w związku przez ostatni rok, ma 37 lat. Pochodzi z Zabrzeża, wsi położonej w województwie małopolskim. Jest ojcem dwójki dzieci: córki i syna, ratownikiem medycznym, instruktorem strzelania oraz zdobywcą tytułu mistrza Polski w brazylijskim jiu-jitsu. W przeszłości związany był m.in. z Dorotą Gardias. Podczas związku z Dodą wystąpił w jej teledysku do piosenki "Wodospady". Zdjęcia Pachuta z Dodą znajdziesz w galerii na górze strony.

