Edyta Górniak wakacje ma, jak co roku, pracowite. Jeździ od koncertu do koncertu, od festiwalu do festiwalu. W piątek, 4 sierpnia na placu Dome w Rydze odbył się koncert "Łączy nas Bałtyk". Telewizja Polska jest jego organizatorem i transmitowała to wydarzenie. Na scenie wystąpiła właśnie m.in. Edyta Górniak.

Edyta pojawiła się na scenie w krótkiej, cekinowo-zielonej minispódniczce i długiej marynarce od kompletu. Do tego dobrała białą bluzkę i srebrne szpilki, które miały wiązania aż do połowy łydki. Zapytaliśmy eksperta modowego, Michała Musiała, o to, jak ocenia stylizację diwy. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Edyta Górniak wyraźnie czuje lato. Na scenę wybrała cekinowy komplet, który składał się z oversizowej marynarki i spódniczki mini. Całość prezentowała się naprawdę dobrze, lecz jeden mały szczegół delikatnie popsuł całość. Chodzi o bluzkę. Zdecydowanie lepiej wyglądałby biały, luźny T-shirt włożony do środka spódnicy. Poza tym było bardzo stylowo i doskonale na plenerowy koncert - powiedział nam specjalista.

Edyta Górniak lśniła na koncercie. Kto jeszcze wystąpił?

Nic dziwnego, że Edyta zdecydowała się na stylizację, która zwracała uwagę. Oprócz niej na koncercie pojawiła się plejada gwiazd. Byli to, m.in.: Halina Mlynkova, Tulia, Andrzej Rybiński, Dominik Dudek, Krzysztof Cugowski, Maryla Rodowicz, Tautumeitas, Alika z Estonii oraz szwedzki cover band śpiewający utwory Abby – The Visitors.