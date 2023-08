Serial "Matki, żony i kochanki" opowiadał o losach kobiet, które kilkanaście lat po ukończeniu nauki w liceum medycznym, spotykają się na zjeździe klasowym i reaktywują ze sobą kontakt. Zdrady, zakazane romanse i niespełnione miłości, to obok perypetii rodzinnych główne tematy, z którymi przyszło się zmierzyć. W rolach głównych można było podziwiać m.in. Annę Romantowską (Wiktoria Zarychta) i Małgorzatę Potocką (Wanda Otrębowska). Jak dowiedział się Plotek, aktorki znowu razem pracują. Równo 25 lat po zakończeniu słynnej produkcji TVP1, spotykają się na planie drugiego sezonu "Gangu zielonej rękawiczki" Netfliksa, gdzie je spotkaliśmy. Na pierwszy rzut oka Romantowska i Potocka za sprawą kostiumu i charakteryzacji są nie do poznania.

Drugi sezon "Gangu Zielonej Rękawiczki". Poznaj szczegóły

"Gang Zielonej Rękawiczki" opowiada historię trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek: Zuzy (Magdalena Kuta), Kingi (Małgorzata Potocka) i Alicji (Anna Romantowska). Przyjaciółki po nieudanym napadzie ukrywają się w cichym domu opieki, gdzie wpadają na trop ponurej tajemnicy. Panie pod koniec pierwszego sezonu postawione pod ścianą ruszają w Polskę, by uciec przed ścigającym je wymiarem sprawiedliwości. Plotek jako pierwszy dowiedział się, że produkcja doczeka się drugiego sezonu. Jednak kiedy nowe odcinki "Gangu Zielonej Rękawiczki" pojawią się na Netfliksie, tego na razie nie wiadomo. Platforma nie poinformowała nawet wciąż oficjalnie o drugim sezonie produkcji, której powstawanie mieliśmy okazję podglądać w Warszawie. Okazuje się, że Anna Romantowska i Małgorzata Potocka w nowej odsłonie serialu nie przypominają już bohaterek, które widzowie poznali dobrze w pierwszym sezonie. Nie mówiąc już o wizerunku z "Matek, żon i kochanek".

Anna Romantowska i Małgorzata Potocka w 2023 roku. Jak zmienił się na planie drugiego sezonu "Gangu Zielonej Rękawiczki"? Ich bohaterki przeszły wielką metamorfozę

Z tego co udało nam się dowiedzieć, główne bohaterki "Gangu Zielonej Rękawiczki" dalej ukrywają się przed policją. Tym razem pomaga im w tym charakteryzacja. Podczas zdjęć na warszawskim Mariensztacie, bohaterka Małgorzaty Potockiej była przebrana za zakonnice. Anna Romantowska z kolei ukrywała swoją bujną fryzurę Alicji pod siwą peruką. Panie odwiedziły komis, w którym poszukiwały tytułowych rękawiczek. Co ciekawe, w jednym z ujęć aktorkom towarzyszył na planie Krzysztof Tyniec, który dołączył właśnie do obsady nowych odcinków. Dużo zdjęć z planu - w tym Romantowskiej i Potockiej w przebraniu - znajdziesz w galerii na górze strony.

Małgorzata Potocka i Anna Romantowska na planie serialu 'Gang Zielonej Rękawiczki' Fot. Plotek Exclusive