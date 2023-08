Kilka tygodni temu internet żył rozstaniem Daniela Magicala i jego dziewczyny Nikoli. Para zasłynęła na TikToku, jednak warto wspomnieć, że on kojarzony był wcześniej jako patostreamer, odbył także karę w więzieniu za pobicie. Nikola zostawiła jednak ukochanego i wyjechała do Warszawy, a później okazało się, że zawalczy w nowej federacji freakfightowej Clout MMA z Moniką Laskowską znaną jako Najlepsza Polska Dziennikarka. Teraz Daniel Magical postanowił zawalczyć o ukochaną. Wszystko relacjonuje na TikToku.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewelina Flinta miała dość show-biznesu. "Chciałam się odciąć". Co robiła, jak jej nie było?

Daniel Magical chce wrócić do Nikity. "Jadę ratować byłą miłość"

Już na pierwszej konferencji Nikita i Monika Laskowska pokazały, że nie pałają do siebie sympatią. Doszło do obelg i przepychanek. Nikola nie podaje prawdziwego nazwiska ze względu na bezpieczeństwo rodziny. Ujawniła je jednak przeciwniczka. Wtedy Nikita nie wytrzymała i zalała się łzami.

Roztańczona Doda na Fame MMA. Kamery uchwyciły ją po porażce Fabijańskiego

Daniel Magical nie może patrzeć na płacz byłej dziewczyny. Na TikToku zapowiedział: "Jadę ratować moją byłą miłość. Serce mi pęka, jak płacze. Do zobaczenia w stolicy" - powiedział i wsiadł do pociągu z bukietem kwiatów. Na kolejnym nagraniu nadawał z toalety w środku transportu i poprosił o trzymanie kciuków. Ujawnił, że pasażerowie myślą, że będzie się oświadczał. Na ostatnim nagraniu widzimy już, że udało mu się spotkać z Nikitą. Wręczył jej bukiet kwiatów i powiedział wiele słów wsparcia. Ona przyjęła go z uśmiechem na twarzy.

Chociaż wielu fanów węszy ustawkę i uważają, że całe rozstanie było ustawione dla większego rozgłosu i wyświetleń, są tacy, którzy chwalą zachowanie Daniela Magicala. "Pokazałeś klasę", "I pięknie, bez negatywnych emocji, na spokojnie z kulturą. Szacun dla Daniela" - piszą. Myślicie, że Nikita i Daniel znów będą parą? Więcej zdjęć w galerii na górze strony.