Doda ma za sobą jeden program w stacji Polsat - "Doda. 12 kroków do miłości". Szukała w nim partnera pod okiem psychologa. Jak wiadomo, w show nie znalazła tego, kogo chciała. Jednak produkcja Polsatu uświadomiła jej, że od dawna był obok niej ktoś warty uwagi. Chodzi oczywiście o Dariusza Pachuta, z którym zaczęła się spotykać zaraz po zakończeniu programu. Para wydawała się niemal stworzona dla siebie. Niestety kilka tygodni temu pojawiły się przypuszczenia, że zakochani się rozstali. Sportowiec miał być nawet widziany z inną kobietą. Doda rzuciła się w wir pracy. Przed nią ostatnia trasa, z której powstaje drugi program artystki. Właśnie opublikowano spot. Jest bardzo emocjonalny.

Zobacz wideo Doda za kulisami ramówki Polsatu

Doda ze łzami w oczach w spocie. Fani nie mogą tego znieść

To nie jest najlepszy czas dla gwiazdy. Prawdopodobnie rozstała z partnerem, a to wiąże się z licznymi pytaniami ciekawskich fanów. 3 sierpnia odbyła się prezentacja ramówki Polsatu. Doda zawczasu poprosiła media, aby nie poruszały tematu jej życie prywatnego. Sama jednak się złamała. Przerwała wywiad i nawiązała do spraw sercowych. Polsat na Instagramie opublikował spot nowego programu Dody. Artystka mówi do kamery ze łzami w oczach:

Przez pierwsze dziesięć lat nie przeczytałam ani jednego pozytywnego artykułu na temat swoich koncertów. Marzę o takiej trasie koncertowej, na którą zasłużyłam po tych wielu latach.

Doda na ramówkę Polsatu założyła kombinezon promujący jej show. Zdjęcia znajdziecie w galerii u góry strony.

Artystka jest na polskiej scenie od 20 lat. Jednak dopiero teraz wraca do łask stacji radiowych i telewizyjnych. Występuje na najważniejszych wydarzeniach i festiwalach, a jej piosenki grane są w radio. Choć media się od niej wielokrotnie odwracały, Doda zawsze mogła liczyć na wiernych fanów, którzy są z nią od lat. Pod spotem promocyjnym jej nowego programu "Doda. Dream Show" okazali jej ogromne wsparcie. "Nie mogę patrzeć, jak Doda płacze", "Już sobie wyobrażam, jak będę płakać razem z Dodą", "Dość już tych łez. Nie mogę na to patrzeć" - czytamy pod postem. Wielu pisało także, że już nie mogą się doczekać nowego programu.