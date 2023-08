Anna Lewandowska należy do czołówki polskich trenerek, które zmieniają życie i nawyki żywieniowe Polek i Polaków. W mediach społecznościowych dzieli się swoimi sposobami na zdrowsze dania, nagrywa filmy z ćwiczeniami, a także pomaga obserwatorom, udzielając odpowiedzi na ich pytania. Podczas ostatniego Q&A jedno z pytań dotyczyło tego, jaką dietę najbardziej poleca na szybsze zrzucenie kilogramów. Co odpowiedziała?

REKLAMA

Zobacz wideo Trenerka pokochała ten taniec

Anna Lewandowska była na specjalnej diecie. Poleca ją swoim fanom

Okazuje się, że żona Roberta Lewandowska stosowała specjalny sposób żywienia po tym, jak urodziła młodszą córkę Laurę. Jak podawał magazyn "Party", w ciąży przytyła 12 kilogramów. Trenerka uważa, że to też dzięki temu stylowi odżywiania wróciła do dawnej wagi. "Mnie po drugim porodzie bardzo pomogła dieta IF (dieta postna). Dzięki niej nauczyłam się nie podjadać i nie zbliżać do lodówki zaraz po przebudzeniu, dziki czemu miałam później mniejsze napady głodu" - odpisała Anna Lewandowska. Oczywiście oprócz zmiany menu, była też aktywna fizycznie. Zdjęcia Lewandowskiej, także w okresie ciąż, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska po operacji plastycznej. To sobie zrobiła

Dieta IF jest ostatnio dość popularna. Polega na jedzeniu w ściśle określonych przedziałach godzinowych, które są określane jako tzw. okienka żywieniowe. Ustala się je m.in. na podstawie stylu życia, treningów oraz spożywanych kalorii. Do zalet takiej diety zalicza się np. mniejsze napady głodu czy redukcję tkanki tłuszczowej. A jakie są wady? Stosowana przez dłuższy czas może spowolnić metabolizm, a także może dojść do zaburzenia produkcji enzymów trawiennych.

Anna Lewandowska Instagram.com/ annalewandowska