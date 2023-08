Krzysztof Stanowski opublikował prawie trzygodzinny materiał o Natalii Janoszek. Dziennikarz zatytułował film "NataLIE". Miał to być ostatni odcinek serii "Bollywoodzkie zero". Stanowski zarzucił Janoszek, że ta zmyśliła karierę w Bollywood. Od wielu tygodni zbierał materiały, przeprowadzał wywiady i sondy, wyjechał nawet do Indii. Jego materiał spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Na YouTubie ma obecnie 5,1 miliona wyświetleń, a został opublikowany tydzień temu. Natalia Janoszek nie sprawia wrażenia szczególnie przejętej filmem, który demaskuje jej "karierę" w Bollywood. Od tego czasu bawiła się w Londynie, a teraz przebywa w istnym raju.

Natalia Janoszek na wakacjach. Zarzuty Stanowskiego ją nie obeszły?

Na początku sierpnia Natalia Janoszek opuściła Londyn i wybrała się w kolejną podróż. Nie wiadomo, gdzie przebywa, można jednak stwierdzić, że jest to bardzo egzotyczne miejsce. Chętnie relacjonuje wakacje na InstaStories. Wieczór spędziła przy winie, słuchając muzyki na żywo. Janoszek nagrała moment, kiedy kapela śpiewała piosenkę "Don’t You Worry ’Bout a Thing" (czyżby był to ukryty przekaz?). Następnie dodała nocny kadr z basenu, śniadanie następnego dnia oraz podwieczorek z herbatą na leżaku. "Przerwa na herbatę w raju" - napisała. Więcej wakacyjnych kadrów z wypadu Natalii Janoszek znajdziecie w galerii u góry strony.

Co stanie się teraz z Janoszek? Straciła już sporo zleceń

Pudelek dotarł do bliskich aktorki. Ci przyznali, że choć może na pierwszy rzut oka tego nie widać, gwiazda mocno przeżywa aferę z Krzysztofem Stanowskim. "Natalia stara się robić dobrą minę do złej gry, ale prawda jest taka, że cała ta sytuacja mocno nią wstrząsnęła" - mówi źródło. Aktorka ma zamiar jednak walczyć w sądzie o swoje. Bliscy gwiazdy dodali także, że przez opublikowany materiał ta straciła praktycznie wszystkie zlecenia, jakie miała zaplanowane do końca roku.