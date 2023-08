Anna Wendzikowska słynie z zamiłowania do podróży i dzięki nim poznała pierwszego męża. Dziennikarka w 2007 roku poślubiła Christophera Combe (z pochodzenia pół Grek, pół Amerykanin), którego poznała w Londynie i zakochali się w sobie do szaleństwa. Małżeństwo miało dwa śluby - jeden w Las Vegas, a drugi w Polsce. Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Para rozstała się po trzech latach małżeństwa.

Pierwszy mąż Anny Wendzikowskiej

Dziennikarka w latach 2004-2009 mieszkała w Londynie. Wyjechała do Anglii na studia. Tam poznała pierwszego męża - Christophera Combe. Połączyło ich płomienne uczucie. Szybko zdecydowali się na ślub. Jednak małżeństwo przetrwało jedynie trzy lata. Jak wspominała Anna Wendzikowska, dzieliły ich różnice charakterów i inne plany na przyszłość. Ona chciała wrócić do Polski, z kolei on nie zamierzał wyjeżdżać z Anglii.

Gdy miałam 25 lat, poznałam w Londynie Christophera. Był pół Grekiem, pół Amerykaninem, dlatego ślub braliśmy w cerkwi. Myślałam, że zostanę już na stałe w Anglii, ale okazało się, że temperamenty polski i grecko-amerykański niezbyt do siebie pasują - mówiła Wendzikowska w rozmowie z "Fleszem".

Mimo to gwiazda dobrze wspomina pierwszego męża, a także Grecję, którą pokochała dzięki niemu. "Uwielbiam ten kraj i mam do niego ogromny sentyment, może dlatego, że mój mąż był Grekiem, dlatego chyba tak bardzo lubię tam wracać" - powiedziała Anna Wendzikowska w rozmowie z "Faktem" w 2020 roku.

Anna Wendzikowska z córkami instagram.com/@aniawendzikowska

Później dziennikarka spotykała się z kimś w 2010 roku, jednak nie chciała ujawniać tożsamości partnera. W 2014 roku poznała wokalistę zespołu Audiofeels, Patryka Ignaczaka. Po miesiącu para zaręczyła się, a w 2015 roku urodziła się ich córka Kornelia. Następnie dziennikarka spotykała się z przedsiębiorcą Janem Bazylem. To właśnie on jest ojcem Tosi, drugiej córki gwiazdy. Kilka miesięcy po narodzinach dziecka, para zakończyła związek. Więcej zdjęć Wendzikowskiej z córkami i byłymi partnerami znajdziesz w galerii u góry strony.