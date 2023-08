Elżbieta Romanowska niechętnie opowiada o swoim partnerze. Gwiazda "Rancza", która w nowym sezonie sprawdzi się w roli prowadzącej "Nasz nowy dom", zdradziła dotychczas tylko, że zaręczyła się z nim ponad dwa lata temu. Jednak gdy nasz dziennikarz rozmawiał z nią o kultowym serialu TVP1 i jego ewentualnej kontynuacji, aktorce wymsknęło się coś na jego temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Elżbieta Romanowska o tym, dlaczego powrót serialu "Ranczo" nie jest możliwy. Do dziś ma wpisanego Piotra Pręgowskiego w telefonie jako "mąż"

Elżbieta Romanowska zdradza sekret swojego telefonu. Kogo ma w nim zapisanego per "mąż"?

Gdy Elżbieta Romanowska w 2008 r. dołączyła do ekipy "Rancza", z marszu zyskała ogromną sympatię widzów. Fani serialu TVP1 do dziś z łezką sentymentu w oku, komentują w sieci losy granej przez nią sklepowej Joli i jej męża Pietrka (Piotr Pręgowski). Aktorka czasem zastanawia się, co dziś byłoby słychać u ich bohaterów. Jednego jest pewna. "Jola na pewno jest z Pietrkiem! Gdzie by tam miała odejść od takiego faceta? A gdzie on by znalazł drugą taką?" - powiedziała nam i zdradziła, że jej kontakt z serialowym mężem przetrwał i czasem do siebie dzwonią. To może rodzić, wydawałoby się z boku niezręczne sytuacje.

Ja go dalej mam w telefonie, nawet niedawno rozmawialiśmy, i pierwsze co mi się wyświetla, to mąż Pietrek. To stary zapis w telefonie, więc tak już będzie chyba do końca. On się zawsze śmiał, że ma dwie żony: jedną legalną, a drugą telewizyjną - śmiała się w rozmowie z Plotkiem Elżbieta Romanowska.

Jak więc reaguje jej narzeczony, gdy siedzi obok i nagle widzi, że do jego ukochanej dzwoni "mąż"? Okazuje się, że może liczyć na zrozumienie i nie robi z tego powodu scen zazdrości, bo rozumie specyfikę zawodu Romanowskiej. "On na szczęście ma duży dystans do tego" - zdradziła nam rozbawiona aktorka. Więcej zdjęć z "Rancza" znajdziesz w galerii na górze strony.

Elżbieta Romanowska i Piotr Pręgowski Fot. YouTube.com/@marekwieczorek8063

Elżbieta Romanowska o nowych odcinkach "Rancza"

Niestety Elżbieta Romanowska nie widzi już szans na nowe odcinki "Rancza" i wytłumaczyła nam dlaczego. Przypomnijmy, że obecnie na antenie TVP1 można oglądać powtórki od pierwszego odcinka. "Ja kocham Ranczo. Kocham aktorów, którzy tam grali, kocham całą tę otoczkę, całą tę historię. Wydaje mi się jednak, że brakuje już wśród nas ludzi, którzy tworzyli ten serial, chociażby cudownego człowieka, który tworzył scenariusz. Nie ma już Pawła Królikowskiego, nie ma już paru innych aktorów, a kilku zrezygnowało też z grania, bo postanowiło odpocząć. Reaktywowanie teraz bez któregokolwiek ze wcześniejszych bohaterów sprawiłoby pustkę" - dodała w rozmowie z Plotkiem Elżbieta Romanowska.

"Ranczo". Piotr Pręgowski. Grał serialowego Pietrka, teraz przeszedł metamorfozę