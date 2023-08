Klan Królikowskich jest jednym z najpopularniejszych w polskim show-biznesie. Bracia Paweł i Rafał stworzyli wiele niezapomnianych ról. Ich bliscy także związali się z aktorstwem. Znacznie głośniej jest o rodzinie tego pierwszego. Żona zmarłego aktora, czyli Małgorzata Ostrowska-Królikowska grała w wielu produkcjach, szerszej publiczności znana jest z "Klanu". Dzieci serialowego Kusego z "Rancza" poszły w ślady rodziców, choć o Antku jest znacznie głośniej ze względu na skandale z jego udziałem niż z powodu projektów zawodowych. Niedawno okazało się, że Paweł Królikowski ma nieślubne dziecko, co skomentowała Małgorzata Ostrowska-Królikowska. A co wiemy o rodzinie Rafała Królikowskiego?

REKLAMA

Zobacz wideo Było ich sporo

Rafał Królikowski jest szczęśliwym ojcem i mężem. Tak mówi o rodzinie

Rafał Królikowski po raz pierwszy spotkał się z Dorotą Mirską w 1994 roku. Dziennikarka miała przeprowadzić z nim wywiad. Wyszło tak kiepsko, że aktor poprosił ją, by sama go napisała, a on potem sprawdzi, jak jej wyszło. Zaprosił Mirską do Muzeum Narodowego, by przegadać wywiad. "No i tak autoryzowaliśmy go kilkakrotnie, aż po roku zostaliśmy małżeństwem" - wyznał w jednej z rozmów z mediami. Ukochana dała mu to, czego potrzebował: stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, wcześniej, jak sam przyznał, "skakał z kwiatka na kwiatek". Zakochani pobrali się w 1995 roku.

Antek Królikowski zabrał ukochaną na premierę filmu. Izabela odsłoniła brzuch

Dwa lata temu powitali na świecie pierwszego syna, drugi urodził się w 2002 roku. Otrzymali imiona Piotr i Michał. Tworzą szczęśliwą rodzinę, Rafał Królikowski nie ukrywa, że znacznie bardziej woli spędzać czas w ich towarzystwie niż na imprezach branżowych. "Jestem odpowiedzialnym facetem, który nigdy nie zdradzi" - wyznał aktor. Jaki małżonkowie mają przepis na udane małżeństwo? "Jestem mężem jednej kobiety od ponad 20 lat. (...) Trzeba po prostu się starać, żeby było dobrze. Pielęgnować to uczucie, walczyć o nie, wspierać się w trudnych momentach. Może to zabrzmi banalnie, ale przyda się też odrobina zaufania, tolerancji i cierpliwości. I tyle" - opowiadał w magazynie "Show". Jak wygląda żona aktora? Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.