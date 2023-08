Fest Festival to prawdopodobnie największa impreza muzyczna organizowana na Śląsku i co roku przyciąga tysiące osób z całej Polski. W tym roku na chorzowskiej scenie miało nie zabraknąć głośnych nazwisk takich jak: Kalush Orchestra, Kasabian, Kizo czy Ralph Kamiński. Jednak w sieci od niedawna zaczęły pojawiać się bardzo niepokojące doniesienia o tym, że festiwal zostanie odwołany. Wciąż czekamy na oficjalny komunikat od organizatorów.

Fest Festival zostanie odwołany? Wyjaśniamy, o co chodzi

Impreza miała odbywać się w weekend od 9 do 13 sierpnia. Jednak nieco ponad tydzień przed tym wydarzeniem w mediach zaczęły pojawiać się zdjęcia... demontowanej sceny. W piątek 4 sierpnia do sieci przedostały się także pierwsze, nieoficjalne informacje na temat przyszłości imprezy. Głos w sprawie zabrał Kacper Peresada, dziennikarz związany m.in. z magazynem "Press".

Tegoroczny Fest Festival się nie odbędzie - wynika z moich informacji. Organizatorzy dzwonią do partnerów i informują, że zaraz oficjalnie ogłoszą odwołanie. Powodem mają być problemy finansowe spółki, która nie płaciła podwykonawcom i artystom - czytamy na x.com (dawniej Twitter).

Na portalu do sprzedaży biletów zablokowano możliwość ich kupna na Fest Festival. Niepokojące głosy słychać także ze strony partnerów wydarzenia. "Mam tylko nieoficjalne informacje, m.in. od kolegi z agencji pośredniczącej w zawieraniu umów. Wszystko wskazuje na to, że festiwal się nie odbędzie, a organizator ogłosi upadłość. Nie mam jednak informacji oficjalnej, cały czas na nią czekam" - przekazał w rozmowie z magazynem "Press" przedstawiciel Axel Springer Polska. W podobnym tonie wypowiedzieli się także pracownicy Winnicy Silesian, której stoisko miało się znaleźć na chorzowskim festiwalu. Mieli oni usłyszeć od organizatorów, że "nie będą potrzebni".

Sawicki do organizatorów Fest Festival: Wstydźcie się

Zaniepokojenie fanów wzrosło także, gdy okazało się, że jedna z wokalistek, która miała wystąpić w Chorzowie... usunęła festiwal z listy swoich koncertów. Na jej stronie internetowej jeszcze do niedawna śląska impreza była wpisana w część trasy. Teraz nie ma po nim śladu.

Trasa koncertowa Peggy Gou fot. screen https://peggygou.com/tour

Powodem mogą być problemy finansowe. Z placu znikają kolejni podwykonawcy

Do takich informacji dotarła redakcja portalu slazag.pl, która skontaktowała się z firmą eventową, która współpracowała przy tym wydarzeniu. Według ich informatora organizatorzy mają mieć poważne zaległości finansowe, które ciążą jeszcze od zeszłego roku.

Organizatorom udało się sprzedać zaledwie kilkanaście tysięcy biletów na tegoroczną edycję festiwalu, co nie wystarczyło na jego przygotowanie. Brakuje kilku milionów złotych. Stąd spore promocje w ostatnich tygodniach, aby spiąć budżet - tłumaczy pracownik.

Fest Festival w Katowicach. Prace przy budowie scen zostały wstrzymane Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Organizatorem Fest Festivalu agencja Follow the Step, która jest właścicielem także warszawskiego klubu Smolna. Według ustaleń "Press" również tam mają być problemy. Firma ma zalegać z płatnościami dla muzyków i DJ-ów występujących w lokalu.

Co na to organizatorzy? Cisza jak makiem zasiał

Fani nie kryją swojego oburzenia, któremu dają upust w mediach społecznościowych na profilach festiwalu. Jednak nadal nie otrzymali konkretnej odpowiedzi od organizatorów. Co więcej, zablokowano możliwość dodawania nowych komentarzy pod postami. Z agencją Follow the Step nie mogą się skontaktować nawet władze miasta. "Odbieramy mnóstwo telefonów w sprawie odwołania Fest Festival, ale mimo wielokrotnych prób kontaktu z organizatorami nie udało nam się niczego dowiedzieć" - tłumaczył rzecznik magistratu w Chorzowie. Więcej zdjęć z terenu FEST Festivalu znajdziecie w galerii.