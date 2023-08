Od jakiegoś czasu w przestrzeni medialnej pojawiały się informacje, że związek Dody i Dariusza Pachuta to już przeszłość. Zakochani przestali obserwować się na Instagramie. Fani szybko zauważyli też, że z ich profili zniknęły wspólne zdjęcia. Doda zaapelowała do mediów, żeby podczas ramówki Polsatu nie zadawać jej pytań o życie prywatne. Przyznała, że przechodzi przez trudny etap. Teraz Plotek dowiedział się, że być może Dariusz Pachut ma już nowy obiekt zainteresowań.

Dariusz Pachut widziany w restauracji. Wyszedł z tajemniczą blondynką

Podczas gdy Doda na ramówce Polsatu promowała reality show "Doda. Dream Show" i z trudem powstrzymywała łzy podczas udzielanych wywiadów, Dariusz Pachut wybrał się na kolację ze znajomymi. Informator Plotka donosi, że przy stoliku siedzieli we trójkę. Jednak po wyjściu z restauracji trzymał się za rękę z tajemniczą blondynką. Wszystko wskazuje na to, że to nowa wybranka serca sportowca.

Dariusz wybrał się na kolację do modnej restauracji Flaming & Co w Warszawie. Przy stole siedział z dwójką znajomych. W pewnym momencie wyszedł z uroczą blondynką. Trzymali się za ręce - zdradził informator Plotka.

Zapłakana Doda przerwała wywiad. Złamała się

Pachut wcześniej był związany z Dorotą Gardias. Snuli plany na przyszłość, ale nagle się rozmyślił

Dodajmy, że to nie pierwszy związek Dariusza Pachuta, który nagle się zakończył. Przed Dodą sportowiec był w relacji z Dorotą Gardias. W mediach społecznościowych chętnie chwalili się swoim szczęściem i wspólnymi wypadami w góry. Według informatora "Super Expressu" pogodynka była bardzo zaskoczona, że Pachut nagle porzucił plany o wspólnej przyszłości. Nie zdecydowała się jednak, żeby ujawnić, co dokładnie się stało.

Nadal nie dociera do niej to, co się stało. Darek był dla niej całym światem. Zakochała się w nim do szaleństwa i planowała wspólną przyszłość. Nikomu nie chce powiedzieć, co się wydarzyło. Ostatnio stwierdziła, że potrzebuje odpocząć, wyciszyć się. Chce wyjechać z Hanią na wakacje do Indonezji - donosił informator "Super Expressu" w marcu 2022 roku.

