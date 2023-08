Antoni Królikowski jest w związku z Izabelą, o czym jawnie mówi w mediach. Para rzadko bywa razem na salonach, jednak premiera filmu "Porady na zdrady 2" okazała się być wyjątkiem. Mogliśmy zobaczyć zakochanych na ściance, co oczywiście zaowocowało wywiadami aktora i wspólnymi zdjęciami. Ekspert od mowy ciała postanowił przyjrzeć się aktorowi i jego wybrance.

"Antek Królikowski był w swoim żywiole". Co jeszcze zdradza jego mowa ciała?

Aktor chętnie pozował do zdjęć z ukochaną. Przyjmowali przy tym różne pozy. "Antek Królikowski był w swoim żywiole. Na zdjęciach widać tak zwany półuśmiech. Nazywany inaczej uśmiechaniem się półgębkiem. Oznacza ukrywanie emocji. W tym przypadku uśmiechał się lewym kącikiem, co odbierane jest przez większość ludzi jako sygnał zawadiackiego charakteru i/lub flirtu. Był szczęśliwy, że jest z partnerką w tym właśnie miejscu" - ocenił Maurycy Seweryn, który od dawna analizuje mowę ciała znanych osób. Stwierdził, że uśmiech aktora był szczery. Ponadto ekspert zauważył troskę Królikowskiego o partnerkę, która nie jest przyzwyczajona do bywania na salonach. Maurycy Seweryn dostrzegł nietypowy gest aktora - jego dłoń znajduje się w okolicach bioder ukochanej. Mógł on tym samym podkreślić ich zażyłą relację lub, co zaskakujące - pokłócić się z Izabelą przed sesją, na co mogą wskazywać zgięte palce.

Antek Królikowski z Izabelą KAPiF.pl / KAPIF.pl

Mowa ciała ukochanej Królikowskiego. Ekspert zauważył oznaki stresu

"Odczytanie komunikacji niewerbalnej Izabeli jest znacznie prostsze. Nie trzeba szukać potwierdzenia mimiki w delikatnych sygnałach innych partii ciała. Wszystkie bowiem dla większości ludzi sygnalizują mocną tremę" - podsumował Maurycy Seweryn. Ekspert dostrzegł u Izabeli spiętą mimikę, ściskanie palca wskazującego i kciuka oraz typowe dla stresu ułożenie stóp. "Po dokładniejszej analizie szczegółów mowa ciała Izabeli może też oznaczać konflikt z partnerem lub niezadowolenie z uczestniczenia w evencie, które eksponowane jest ukrywaną złością na Antka. "Po co mnie tu wziąłeś?"" - zaznacza ekspert. Określił sesję pary tytułem "szczęśliwy i spięta złośnica". Po omawiane zdjęcia zapraszamy do galerii.