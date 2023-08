Maciej Kurzajewski jest znanym prezenterem telewizyjnym, któremu największą popularność przynosi prowadzenie "Pytania na śniadanie" w TVP. Ostatnio głośno jest także na temat jego życia prywatnego, gdyż jakiś czas temu związał się ze swoją koleżanką po fachu - Katarzyną Cichopek. Niedawno para wybrała się na romantyczne wczasy do gorącej Turcji. Jednak po nabytym na urlopie spokoju ślad zniknął, kiedy do gry wkroczyli internetowi oszuści.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek o wakacjach w Jordanii, z Kurzajewskim

Maciej Kurzajewski ofiarą ataku oszustów. Posłużyli się jego wizerunkiem

Prezenter ku przestrodze postanowił podzielić się swoim przeżyciem z fanami na Instagramie. Oszuści opublikowali w mediach społecznościowych fałszywy artykuł, według którego Kurzajewski miałby zostać aresztowany. Do tekstu dołączyli przerobione zdjęcie z momentu zatrzymania przez funkcjonariuszy.

Maciej Kurzajewski nie wiedział, że kamera jeszcze nagrywa. Czy to koniec jego kariery? - brzmiał tytuł "artykułu".

Kurzajewski nie znajduje się w policyjnym areszcie, a na trasie Tour de Pologne, który relacjonuje dla TVP Sport. To samo zaznaczył prezenter na udostępnionym zrzucie ekranu tegoż artykułu. "Oszustwo!" - napisał wielkimi, czerwonymi literami. Gospodarz "Pytania na śniadanie" dodał jeszcze grafiki z napisami "fake news" oraz "scam alert". O tym, że tekst jest fałszywy, można się samemu domyślić bardzo szybko. Jest w nim trochę literówek, które rzucają się w oczy na tyle, że nie przeszłyby na autentycznym serwisie newsowym. Zdjęcia zakochanych "Kurzopków" znajdziecie w galerii na górze strony.

Maciej Kurzajewski fot. instagram/maciejkurzajewski

Nie był pierwszy. Wcześniej oszuści zaatakowali Katarzynę Cichopek

Dwa lata temu podobna sytuacja przydarzyła się Katarzynie Cichopek. Wizerunek gwiazdy "M jak miłość" został wówczas nielegalnie wykorzystany do reklamy podejrzanych środków odchudzających. "Moi drodzy, od kilku dni przesyłacie mi "screeny" jakiś dziwnych kropel na odchudzanie, z którymi nie mam nic wspólnego! Chciałam was przestrzec - to jest oszustwo! Ktoś użył mojego wizerunku w celu reklamy tego podejrzanego produktu. Ja nie wiem w ogóle, co to jest! Nigdy w życiu nie udzielałam wywiadu dla tego "artykułu" - bo to jest cały artykuł, są jakieś przygody "moje" dziwnej treści!" - apelowała.