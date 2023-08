Wielkimi krokami zbliża się pierwsza gala freak-fightowa nowej federacji. Clout MMA została założona przez Lexy Chaplin i Sławomira Peszkę. Karta walk oficjalnie została już zamknięta. 5 sierpnia w hali COS Torwar w Warszawie odbędzie się wielki debiut federacji. Przed wydarzeniem miały miejsce konferencje, podczas których zawodnicy bez wahania obrzucali się obelgami. Szczególnym echem w sieci odbiły się starcia Moniki Laskowskiej i Nikity. Na ostatniej gali jedna z uczestniczek nie kryła łez.

Zobacz wideo Freak fighty? "Moje środowisko źle na to zareagowało, a teraz boks umiera na stojąco". Bolesna diagnoza Ewy Brodnickiej

Clout MMA. Nikita i Monika Laskowska spotkają się na ringu. Zawodniczki nie pałają do siebie sympatią

Konferencje gali freak-fightowych zawsze budzą dużo emocji. W federacji Clout MMA szczególnie zaskoczyła obecność Nikoli Alokin, która w sieci posługuje się także pseudonimem Nikita. 19-latka nie podaje także swojego prawdziwego nazwiska, z uwagi na bezpieczeństwo rodziny. Jej przeciwniczką jest Monika Laskowska, znana jako Najlepsza Polska Dziennikarka. Już na pierwszej konferencji panie pokazały, że nie pałają do siebie sympatią. Nikola nazwała Monikę "starą prukwą". Podsumowując, podczas spotkania padło mnóstwo obelg z obu stron. W trakcie "face to face" doszło także do starcia, ponieważ Nikola popchnęła przeciwniczkę.

Ostatnia konferencja miała miejsce 31 lipca. Wówczas doszło do przykrej sytuacji. Nikita w pewnym momencie nie wytrzymała i się rozpłakała. Jak się okazało, Laskowska wypowiedziała na głos jej nazwisko. 19-latka nie wytrzymała presji i dała znać, że potrzebuje ochłonąć. Ponadto Nikita zarzuciła Monice także nękanie. Najlepsza Polska Dziennikarka wielokrotnie odpychała jej ataki i zaprzeczała jej słowom. Będziecie oglądać galę Clout MMA?Więcej zdjęć obu zawodniczek znajdziecie w galerii na górze strony.

Nikita i Monika Laskowska wkrótce zmierzą się w walce na Clout MMA. Kim są?

Nikita i Monika Laskowska wkrótce staną do walki. W jaki sposób zdobyły popularność? Monika Laskowska od wielu lat działa w sieci pod pseudonimem Najlepsza Polska Dziennikarka. Szczególnie znana była ze swoich zabawnych wpadek. Przeprowadzone wywiady zamieszcza na kanale na Youtube. Aktywnie działa także w mediach społecznościowych. Z kolei Nikola dała się poznać jako dziewczyna patostreamera Daniela Magicala. Szczególnie głośna w sieci była jej ucieczka. Pod pretekstem zrobienia tatuażu Nikita opuściła dom byłego partnera. Od tego momentu rozpoczęła współpracę z Amadeuszem Ferrarim.