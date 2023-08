Edward Miszczak, jako nowy dyrektor programowy Polsatu, zdążył już zrobić wiele zaskakujących ruchów. Słyszeliśmy już o zwolnieniach oraz o zmianach w emisji poszczególnych formatów. Jak na razie nie zobaczymy na antenie kultowego "Tańca z Gwiazdami". Miszczak zabrał głos w sprawie tego programu i przy okazji wypowiedział się na temat Iwony Pavlović, czyli cenionej jurorki tanecznego show.

REKLAMA

Zobacz wideo Figurski o relacjach z Edwardem Miszczakiem. "Jeszcze się ze mną wita" Wybierz serwis

Edward Miszczak o zmianach w "Tańcu z Gwiazdami". Według spekulacji Pavlović może być odsunięta od programu

Lubiany format wróci do Polsatu na wiosnę. Trochę zatem poczekamy. Co zmieni się w programie? "Jury to nie problem, bo jak pani widzi, zmieniliśmy jury w "Twoja twarz brzmi znajomo" i jest ona rewelacyjna. Dzisiaj Paweł Domagała wstał i co było od razu? Kupa śmiechu. Jest pogodny, wesoły, dowcipny, a zarazem jest aktorem śpiewającym, więc wie, jakie krwi koryto przechodzą jego koledzy, uczestnicy. Z jurorami w "Tańcu z Gwiazdami" nie jest problem" - wyznał Miszczak dziennikarce Plejady. Dodał ponadto, że wieści dotyczące rzekomego odsunięcia Iwony Pavlović od formatu są jedynie plotkami. "Czarna Mamba" może zatem spać spokojnie?

-taniec z gwiazdami xiii edycja polsat - odc 9 KAPiF.pl / KAPIF.pl

Edward Miszczak skupia się na doborze uczestników do tanecznego show

Pokonał Janoszek w "TzG". Teraz ocenił, czy wyjdzie z kryzysu

"Wszystko będzie, jak będą fajni uczestnicy. To jest zadanie przed producentem. On ma z tym problem, że już wszyscy tańczyli, więc bardzo trudno jest znaleźć fajną obsadę, która będzie rokować. Jeśli nie będzie dobrej obsady, to nie będzie tego programu" - dodał Miszczak. Czekacie na kolejną edycję formatu? Po zdjęcia dot. show zapraszamy do galerii na górze strony.