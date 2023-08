Kinga Zawodnik należy do grona prezenterek TVN Style, która od lat opowiada fanom o walce z otyłością, z którą zmaga się od dziecka. Ostatnio poinformowała, że po konsultacjach z lekarzami poddała się operacji i potrzebuje czasu, aby w pełni dojść do siebie. Teraz w końcu zdecydowała się podzielić szczegółami leczenia. Okazuje się, że w trosce o zdrowie zmniejszyła żołądek.

Kinga Zawodnik poddała się operacji zmniejszenia żołądka

Do tej pory Kinga Zawodnik poprzestała na tym, że operacja, jakiej się poddała, była bardzo poważna i czuje się po niej tragicznie. Po nabraniu sił chwyciła za telefon i wyznała, że zdecydowała się na zabieg bariatryczny, który jest ostatecznością w walce z otyłością.

Jestem już gotowa, aby opowiedzieć wam, co ostatnio u mnie się działo… a działo się dużo. Tak, zdecydowałam się na operację bariatryczną. Jestem po rękawowej resekcji żołądka. Zapierałam się, że operacja u mnie to ostateczność… - zaczęła wpis.

Kinga Zawodnik długo się wahała, jeśli chodzi o podjęcie tej decyzji. Po rozmowach ze specjalistami doszli do wniosku, że w obecnie chwili jest to dla niej najlepszy sposób, aby mogła wyzdrowieć. "Jak wiecie, z moją wagą bywało różnie: rosła, malała, znowu rosła… To moja świadoma decyzja, do której dorastałam od dwóch lat. Towarzyszyły mi łzy, strach, niepewność, lęk, a nawet depresja. Dlaczego? Nie dlatego, że nie akceptowałam swojego wyglądu (takie pojedyncze wiadomości czytałam) - zrobiłam to dla swojego ZDROWIA" - wyjaśniła.

Kinga Zawodnik czuje się już lepiej

Choć pierwsze godziny po zabiegu były prawdziwym koszmarem, teraz Kinga Zawodnik może śmiało stwierdzić, że czuje się o bardzo dobrze. Ma jednak świadomość, że wszystko się może nagle zmienić. Podkreśla, że operacja nie była pójściem na łatwiznę i obecnie wszystko zależy od zmiany nawyków. "Na ten moment nie odczuwałam większych dolegliwości, ale wiem, że za chwilę na bank by się pojawiły. Czy to droga na skróty dla leniwych?! NIE! NIE! NIE! A jeśli ktoś tak uważa, to chętnie siądę przy stole i porozmawiam na ten temat! Operacja nie załatwi za mnie wszystkiego. Teraz wszystko zależy ode mnie. Zmiana nawyków żywieniowych, aktywność fizyczna i najważniejsze - czysta głowa" - podsumowała.